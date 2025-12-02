FC Kosova marschiert - SF Troisdorf weiter an der Spitze

Der FC Kosova Sankt Augustin hat einen Titel - zumindest vorübergehend: Mit dem 3:1-Erfolg über den TFC Inter Troisdorf ist der FCK nicht nur Tabellendritter, sondern auch das aktuell formstärkste Team der Kreisliga A Sieg.
Theoretisch hätte der FC Kosova sogar noch näher an die Spitze heranklettern können, die Sportfreunde Troisdorf hören aber nicht auf zu punkten. Gegen den SV Umutspor Troisdorf gewann der Tabellenführer letztlich knapp mit 2:1. Omar Saleh hatte die Sportfreunde per direktem Freistoß in Führung gebracht, flog aber - genau wie Kianoosh Khavari vom SV Umutspor - schon nach einer halben Stunde mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz. Mohammad Naser Afzal erhöhte in der 55. Minute auf 2:0. Die Gäste kamen durch Haadi Mampuya Maloko knapp 20 Minuten vor Schluss zwar nochmal ran, zu mehr reichte es aber nicht mehr. Die Sportfreunde stehen mit 29 Punkten knapp vor Verfolger SV Bergheim mit 28 Zählern.
TuS Mondorf 1920 II – SV Rot Weiß Hütte 3:1
TuS Mondorf 1920 II: Elias Albert Dresen, Gino Lauriola, Konstantin Westenhoff, Maximilian Drews, Fabian Beck, Darren Boyles, Lukas Gontrum (51. Alexander Böthling), Andrés Gallego-Costa, Clemens Loke (58. Noah Wagner), Aboubacar Sidiki Sylla (94. Fynn Schänzler), Aljoshua Berger (78. Joshua Lux) - Co-Trainer: Nico Werner - Trainer: Fabian Hinrichsen
SV Rot Weiß Hütte: Hikmet Bajrami, Zubeyr-Daud Hassan, Christoph Meurer, Özgün Ceylan, Samuel Hoffmann, Claudio Cardillo, Blerton Ademi, Dimitri Mosebach (33. Daniel Lasco), Blendon Bajrami (73. Kent Hensellek), Felipe Lepore, Moritz Schamaun - Trainer: Alija Zahirovic - Co-Trainer: Lars Lohner
Tore: 0:1 (24.), 1:1 Aboubacar Sidiki Sylla (43.), 2:1 Aljoshua Berger (56.), 3:1 Joshua Lux (90.+1)
______________________
1. FC Spich II – 1. FC Niederkassel II 3:1
1. FC Spich II: Timo Prodöhl, Süleyman Enes Lal, Eric Fucks (78. Philipp Pönisch), Tom Neelen, Maxim Rene Becker, Fabian Retter (81. Rico Simons), Florian Kircheis (61. Simon Ustjanskij), Pascal Vilain, Janik Scheer (61. Fabio Grün), Amir Kukavica, Manuel Jäger - Co-Trainer: Jan Imhäuser - Trainer: André Becker
1. FC Niederkassel II: Razvan Popa, Vasileios Kalouris, Louis Müßner, Charalambos Psillakis, Felix Schäven, Andre Goldmann, Jonas Gerhold, Yussef Meli, Levent Sahin, Adam Contich, Jan-Sebastian Uth - Trainer: David Podlas - Trainer: Sven Rasch
Tore: 0:1 Jan-Sebastian Uth (6.), 1:1 Manuel Jäger (15.), 2:1 Fabian Retter (65.), 3:1 Rico Simons (90.+6)
______________________
SV Allner-Bödingen – SV Fortuna Müllekoven 3:2
SV Allner-Bödingen: Kilian Gerich, Jonas Stoffer, Ben Blumenthal, Max Baumgarten, Nick Stöcker, Simon Hipke (85. Phil Friedrichs), Joshua Goebel (77. Edin Arnautovic), Victor Diehl, Kamil Szyfko (80. Johannes Noppeney), Ali Secen, Fabian Koch (89. Robin Rieger) - Trainer: Sascha Harnischmacher
SV Fortuna Müllekoven: Bastian Huth (80. Maurice Wittich), Jan Pellkofer (45. Charaf Ezzinbi), Frederik Kuhnert (75. Yannick Vomfell), Alessandro Ciocca, Marco Nolden (45. Dennis Gemünd), Mark Bruns (45. Edon Klinaku), Besmir Simnica, Marlon Zschau, Timur Tolga Sucuoglu, Nebojsa Kosarcic, Fabio Klose - Trainer: Ahmet Cansiz - Co-Trainer: Ugur Dönmez
Schiedsrichter: Falco Mindel - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Victor Diehl (11.), 2:0 Fabian Koch (27.), 3:0 Jonas Stoffer (32.), 3:1 Besmir Simnica (90.), 3:2 Edon Klinaku (90.)
Gelb-Rot: Nick Stöcker (81./SV Allner-Bödingen/)
______________________
TuS 05 Oberpleis II – FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II 1:3
TuS 05 Oberpleis II: Kyrylo Yentts, Tim Görgens, Denis Nawrath, Akin Sener, Jannik Goethe, Jan Starke, Jan Böttcher, Joshua Kürten (46. Christian Saßenbach), Michael Wasserheß, Christoph Rödl, Can Thelen (87. Niklas Tropartz) - Trainer: Tim Görgens
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II: Oskar Frielingsdorf, Fabian Goller, Jan Hagenlocher, Malte Groß, Leander Hellwig (65. Lorenz Daus), Niclas Fischer, Pascal Jungbluth (63. Leon Dagge), Tim Abdellah Brungs, Tom Pfeffer (45. Jan Leyerer), Nick Dreilich (88. Brendon Nurqaj), Janis Fischer - Trainer: Marvin Müller
Tore: 1:0 Denis Nawrath (11.), 1:1 Nick Dreilich (84.), 1:2 Janis Fischer (90.), 1:3 Leon Dagge (90.+4)
______________________
TuS Birk – TuS Winterscheid 2:1
TuS Birk: Christian Malter, Christoph De Vries, Nils Frank Bökert, Thomas Frank Hildebrand (55. Alex Limbach), Christoph Francois Kever, Samuel Patricio Hou (79. Kilian Krybus), Joshua Tobola (81. Lukas Amaral Costa), Oliver Becker, Maximilian Schiffler (55. Stefan Kinzel), Florian Fischer, Jascha Elias Welke (79. Daniel Löbbert) - Trainer: Sebastian Hunjet
TuS Winterscheid: Jan Luca Fischer, Wolfgang Fischer, Marko Kirschhausen, Philipp Förster (75. Domenic Laufenberg), Gunnar Pütz, Benedikt Trost, Michael Fischer, Marc Klein, Marcel Fürst, Tim Langer (80. Lukas Fuchs), Kai Heilmann - Trainer: Sven Bockrath
Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Oliver Becker (55.), 2:0 Stefan Kinzel (80.), 2:1 Marcel Fürst (88.)
Besondere Vorkommnisse: Michael Fischer (TuS Winterscheid) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Christian Malter (54.).
______________________
SV Bergheim 1937 – TSV 06 Wolsdorf 2:1
SV Bergheim 1937: Robin Emmerich, Serhildan Hannan, Matteo Reinartz, Stefan Bach (70. Christian T. Müller), Jonas Christian Lülsdorf, Tim Sterzenbach (81. Daniel Mbungu Masaka), Bediss Messaoud, Markus Stein, Vedat Nura, Luigi Louie Rama (89. Denny Koller), Florent Muja (81. Tim Kitz) - Co-Trainer: Julian Huth - Trainer: Gerrit Pirotte
TSV 06 Wolsdorf: Philipp-Johannes Breuer, Lennart Schulte, Robert Barisic, Henrik Schyns, Florian Holschbach, Luis Dräger, Philipp Herschel, Leo-Sebastian Langer (46. Tim Schellenbach), Lucas Relvas Galveia, Maximilian Hauck, Til Bohnau (76. Luc Pullem) - Trainer: Timo Leo - spielender Co-Trainer: Henrik Schyns - spielender Co-Trainer: Luis Dräger
Tore: 1:0 Matteo Reinartz (24.), 1:1 Maximilian Hauck (67.), 2:1 Luigi Louie Rama (82.)
______________________