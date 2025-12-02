 2025-11-28T07:03:18.113Z

Spielbericht
Die Sportfreunde Troisdorf bleiben Tabellenführer.
Die Sportfreunde Troisdorf bleiben Tabellenführer. – Foto: Christoph Tiroux

FC Kosova marschiert - SF Troisdorf weiter an der Spitze

Kreisliga A Sieg: Der FC Kosova hat das Form-Duell gegen den TFC Inter Troisdorf gewonnen. Derweil marschieren die Sportfreunde Troisdorf weiter an der Spitze.

Der FC Kosova Sankt Augustin hat einen Titel - zumindest vorübergehend: Mit dem 3:1-Erfolg über den TFC Inter Troisdorf ist der FCK nicht nur Tabellendritter, sondern auch das aktuell formstärkste Team der Kreisliga A Sieg.

Delijaj trifft doppelt für den FC Kosova

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
Türkischer FC Inter Troisdorf
Türkischer FC Inter TroisdorfInter T´dorf
FC Kosova Sankt Augustin
FC Kosova Sankt AugustinFC Kosova
1
3
Abpfiff

Ganz entscheidend für den Auswärtssieg des FC Kosova: Der Führungstreffer kurz vor der Pause. Bujar Delijaj verwandelte den Foulelfmeter in der 45. Minute zu seinem neunten Saisontor. Der TFC Inter glich in der 62. Minute zwar durch Torjäger Sinan Nadaroglu aus, Leonid Saliuki stellte in der 78. Minute die Kosova-Führung aber wieder her. Delijaj schnürte in der Nachspielzeit den Doppelpack und machte so den Deckel drauf. Der FC Kosova bleibt mit 26 Punkten weiter auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze, Inter ist mit 23 Zählern Fünfter.

Sportfreunde Troisdorf bleiben Spitzenreiter

So., 30.11.2025, 14:45 Uhr
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
SV Umutspor Troisdorf
SV Umutspor TroisdorfSV Umutspor
2
1
Abpfiff
Spieltext SF Troisdorf - SV Umutspor

Theoretisch hätte der FC Kosova sogar noch näher an die Spitze heranklettern können, die Sportfreunde Troisdorf hören aber nicht auf zu punkten. Gegen den SV Umutspor Troisdorf gewann der Tabellenführer letztlich knapp mit 2:1. Omar Saleh hatte die Sportfreunde per direktem Freistoß in Führung gebracht, flog aber - genau wie Kianoosh Khavari vom SV Umutspor - schon nach einer halben Stunde mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz. Mohammad Naser Afzal erhöhte in der 55. Minute auf 2:0. Die Gäste kamen durch Haadi Mampuya Maloko knapp 20 Minuten vor Schluss zwar nochmal ran, zu mehr reichte es aber nicht mehr. Die Sportfreunde stehen mit 29 Punkten knapp vor Verfolger SV Bergheim mit 28 Zählern.

Die weiteren Spiele des 13. Spieltags

So., 30.11.2025, 12:30 Uhr
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf II
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
3
1

TuS Mondorf 1920 II – SV Rot Weiß Hütte 3:1
TuS Mondorf 1920 II: Elias Albert Dresen, Gino Lauriola, Konstantin Westenhoff, Maximilian Drews, Fabian Beck, Darren Boyles, Lukas Gontrum (51. Alexander Böthling), Andrés Gallego-Costa, Clemens Loke (58. Noah Wagner), Aboubacar Sidiki Sylla (94. Fynn Schänzler), Aljoshua Berger (78. Joshua Lux) - Co-Trainer: Nico Werner - Trainer: Fabian Hinrichsen
SV Rot Weiß Hütte: Hikmet Bajrami, Zubeyr-Daud Hassan, Christoph Meurer, Özgün Ceylan, Samuel Hoffmann, Claudio Cardillo, Blerton Ademi, Dimitri Mosebach (33. Daniel Lasco), Blendon Bajrami (73. Kent Hensellek), Felipe Lepore, Moritz Schamaun - Trainer: Alija Zahirovic - Co-Trainer: Lars Lohner
Tore: 0:1 (24.), 1:1 Aboubacar Sidiki Sylla (43.), 2:1 Aljoshua Berger (56.), 3:1 Joshua Lux (90.+1)

______________________

So., 30.11.2025, 12:30 Uhr
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich II
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel II
3
1
Abpfiff

1. FC Spich II – 1. FC Niederkassel II 3:1
1. FC Spich II: Timo Prodöhl, Süleyman Enes Lal, Eric Fucks (78. Philipp Pönisch), Tom Neelen, Maxim Rene Becker, Fabian Retter (81. Rico Simons), Florian Kircheis (61. Simon Ustjanskij), Pascal Vilain, Janik Scheer (61. Fabio Grün), Amir Kukavica, Manuel Jäger - Co-Trainer: Jan Imhäuser - Trainer: André Becker
1. FC Niederkassel II: Razvan Popa, Vasileios Kalouris, Louis Müßner, Charalambos Psillakis, Felix Schäven, Andre Goldmann, Jonas Gerhold, Yussef Meli, Levent Sahin, Adam Contich, Jan-Sebastian Uth - Trainer: David Podlas - Trainer: Sven Rasch
Tore: 0:1 Jan-Sebastian Uth (6.), 1:1 Manuel Jäger (15.), 2:1 Fabian Retter (65.), 3:1 Rico Simons (90.+6)

______________________

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
3
2

SV Allner-Bödingen – SV Fortuna Müllekoven 3:2
SV Allner-Bödingen: Kilian Gerich, Jonas Stoffer, Ben Blumenthal, Max Baumgarten, Nick Stöcker, Simon Hipke (85. Phil Friedrichs), Joshua Goebel (77. Edin Arnautovic), Victor Diehl, Kamil Szyfko (80. Johannes Noppeney), Ali Secen, Fabian Koch (89. Robin Rieger) - Trainer: Sascha Harnischmacher
SV Fortuna Müllekoven: Bastian Huth (80. Maurice Wittich), Jan Pellkofer (45. Charaf Ezzinbi), Frederik Kuhnert (75. Yannick Vomfell), Alessandro Ciocca, Marco Nolden (45. Dennis Gemünd), Mark Bruns (45. Edon Klinaku), Besmir Simnica, Marlon Zschau, Timur Tolga Sucuoglu, Nebojsa Kosarcic, Fabio Klose - Trainer: Ahmet Cansiz - Co-Trainer: Ugur Dönmez
Schiedsrichter: Falco Mindel - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Victor Diehl (11.), 2:0 Fabian Koch (27.), 3:0 Jonas Stoffer (32.), 3:1 Besmir Simnica (90.), 3:2 Edon Klinaku (90.)
Gelb-Rot: Nick Stöcker (81./SV Allner-Bödingen/)

______________________

So., 30.11.2025, 12:30 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis II
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel. II
1
3
Abpfiff

TuS 05 Oberpleis II – FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II 1:3
TuS 05 Oberpleis II: Kyrylo Yentts, Tim Görgens, Denis Nawrath, Akin Sener, Jannik Goethe, Jan Starke, Jan Böttcher, Joshua Kürten (46. Christian Saßenbach), Michael Wasserheß, Christoph Rödl, Can Thelen (87. Niklas Tropartz) - Trainer: Tim Görgens
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid II: Oskar Frielingsdorf, Fabian Goller, Jan Hagenlocher, Malte Groß, Leander Hellwig (65. Lorenz Daus), Niclas Fischer, Pascal Jungbluth (63. Leon Dagge), Tim Abdellah Brungs, Tom Pfeffer (45. Jan Leyerer), Nick Dreilich (88. Brendon Nurqaj), Janis Fischer - Trainer: Marvin Müller
Tore: 1:0 Denis Nawrath (11.), 1:1 Nick Dreilich (84.), 1:2 Janis Fischer (90.), 1:3 Leon Dagge (90.+4)

______________________

So., 30.11.2025, 14:45 Uhr
TuS Birk
TuS BirkTuS Birk
TuS Winterscheid
TuS WinterscheidWinterscheid
2
1
Abpfiff

TuS Birk – TuS Winterscheid 2:1
TuS Birk: Christian Malter, Christoph De Vries, Nils Frank Bökert, Thomas Frank Hildebrand (55. Alex Limbach), Christoph Francois Kever, Samuel Patricio Hou (79. Kilian Krybus), Joshua Tobola (81. Lukas Amaral Costa), Oliver Becker, Maximilian Schiffler (55. Stefan Kinzel), Florian Fischer, Jascha Elias Welke (79. Daniel Löbbert) - Trainer: Sebastian Hunjet
TuS Winterscheid: Jan Luca Fischer, Wolfgang Fischer, Marko Kirschhausen, Philipp Förster (75. Domenic Laufenberg), Gunnar Pütz, Benedikt Trost, Michael Fischer, Marc Klein, Marcel Fürst, Tim Langer (80. Lukas Fuchs), Kai Heilmann - Trainer: Sven Bockrath
Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Oliver Becker (55.), 2:0 Stefan Kinzel (80.), 2:1 Marcel Fürst (88.)
Besondere Vorkommnisse: Michael Fischer (TuS Winterscheid) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Christian Malter (54.).

______________________

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SV Bergheim 1937
SV Bergheim 1937SV Bergheim
TSV 06 Wolsdorf
TSV 06 WolsdorfTSV Wolsdorf
2
1

SV Bergheim 1937 – TSV 06 Wolsdorf 2:1
SV Bergheim 1937: Robin Emmerich, Serhildan Hannan, Matteo Reinartz, Stefan Bach (70. Christian T. Müller), Jonas Christian Lülsdorf, Tim Sterzenbach (81. Daniel Mbungu Masaka), Bediss Messaoud, Markus Stein, Vedat Nura, Luigi Louie Rama (89. Denny Koller), Florent Muja (81. Tim Kitz) - Co-Trainer: Julian Huth - Trainer: Gerrit Pirotte
TSV 06 Wolsdorf: Philipp-Johannes Breuer, Lennart Schulte, Robert Barisic, Henrik Schyns, Florian Holschbach, Luis Dräger, Philipp Herschel, Leo-Sebastian Langer (46. Tim Schellenbach), Lucas Relvas Galveia, Maximilian Hauck, Til Bohnau (76. Luc Pullem) - Trainer: Timo Leo - spielender Co-Trainer: Henrik Schyns - spielender Co-Trainer: Luis Dräger
Tore: 1:0 Matteo Reinartz (24.), 1:1 Maximilian Hauck (67.), 2:1 Luigi Louie Rama (82.)

______________________

Niklas BienAutor