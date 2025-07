FC Kosova legt los und will erneut die Spitze angreifen

Der FC Kosova, der erst am letzten Spieltag der abgelaufenen Landesliga-Saison den Durchmarsch in die Oberliga Niederrhein verpasste, stellt sich auf und neben dem Platz neu auf. In einem ersten Aufgalopp hat sich der neue Kader von del Cueto erstmals präsentiert, allerdings ist das Aufgebot noch nicht fertig. Das Ziel für die kommenden Wochen lautet, den Verein "so wettbewerbsfähig wie möglich zu machen", teilt der FCK mit.