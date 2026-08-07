FC Kosova lädt Regenstauf ein: Da war doch was...

Patrik Denk (rechts) und der FC Furth im Wald streben in Riedenburg den ersten Sieg an. – Foto: Daniel Schmid

Der TV Parsberg und der TB 03 Roding weisen in der Bezirksliga Süd immer noch eine makellose Bilanz auf. Jene wird am 4. Spieltag vom VfB Bach bzw. vom SV Breitenbrunn auf den Prüfstand gestellt. Dabei genießt das Führungsduo Heimrecht. Ebenfalls noch ungeschlagen sind der TB/ASV Regenstauf, der am Sonntag beim FC Kosova Regensburg schwergefordert sein wird, sowie der BSC Regensburg. Am Brandlberg ist Newcomer FC Oberhinkofen auf Stippvisite. Aufsteiger FC Ränkam wartet als einziges Team der Liga noch auf den ersten Punktgewinn. Das soll sich im Heimspiel gegen den FC Viehhausen ändern.

Freitag





Heute, 18:45 Uhr TV Parsberg TV Parsberg VfB Bach VfB Bach 18:45 PUSH



Im Höhenflug: Der TV Parsberg (1., 9) gewann auch sein drittes Saisonspiel und grüßt von der Tabellenspitze. Eine schöne Momentaufnahme für den Ex-Landesligisten. Aber keine, die man an der Hatzengrün überbewertet. Der jüngste Erfolg des TVP in Furth im Wald klang mit 4:1 zwar deutlich, hing aber am seidenen Faden. Ähnlich viel Arbeit dürfte auf Guth, Traub & Co. am heutigen Freitagabend zukommen. Die blutjunge Mannschaft des VfB Bach (9., 4) schaut vorbei und die hat zuletzt frisches Selbstvertrauen getankt. Gegen Ränkam gelang der wichtige erste Saisonsieg, der sich als Brustlöser entpuppen könnte. In Parsberg steckt der VfB in der Außenseiterrolle, möchte dem Favoriten das Leben aber so schwer wie möglich machen.





Samstag







Ein Duell zwischen zwei Sieglosen steigt im Altmühltal. Liganeuling TV Riedenburg (12., 2) hat immerhin schon zwei Unentschieden verbuchen können, wartet aber noch auf den ersten Dreier. Mut darf der richtig gute Auswärtsauftritt in Hainsacker geben. Einzig die Chancenverwertung verhinderte vergangenen Sonntag den Riedenburger Premierensieg. „Ich hoffe, dass wir dann diese Woche die ersten drei Punkte einfahren“, sagt Coach Andreas Schäffer. Zu Gast ist der ebenfalls noch sieglose FC Furth im Wald (14., 1). Die Drachenstädter machten zuletzt Parsberg das Leben schwer – trotz 75-minütiger Unterzahl – und wollen sich jetzt für den Aufwand belohnen.











Morgen, 15:00 Uhr FC Ränkam FC Ränkam FC Viehhausen Viehhausen 15:00 PUSH



Wiederaufsteiger FC Ränkam (16., 0) startet mit Anpassungsschwierigkeiten in diese Spielzeit. Als einziges aktuell der Liga warten Andy Herrmanns Spieler noch auf den ersten Punktgewinn. Die aktuellen vielen Ausfälle machen die Sache nicht einfacher. Beim Match in Bach erzielte der FC zwar das erste Bezirksliga-Tor, das war aber ein Elfmeter. Klar also, dass an der offensiven Durchschlagskraft gearbeitet werden muss. Zu Hause gegen den FC Viehhausen (10., 3) soll es mit dem Turnaround klappen. Die Gäste konnten zwei Auftaktniederlagen mit einem klaren Heimsieg gegen Ramspau vergessen machen – und wollen natürlich gleich nachlegen.







Sieben Punkte aus drei Spielen: Mit dieser Ausbeute dürfte man zufrieden sein im Lager des BSC Regensburg (4., 7). Vor Wochenfrist erkämpfte sich die Klica-/Verschl-Truppe ein 0:0 in Regenstauf. Es war ein höchst intensives Top-Spiel. Positiv gestimmt gehen die Brandlberg-Kicker ins kommende Heimspiel. Beim Bezirksliga-Newcomer FC Oberhinkofen (15., 1) läuft es dagegen noch nicht rund und erst ein Zähler steht auf der Habenseite. Unter dem Motto „Wiedergutmachung leisten“ steht für den FCO der nächste Spieltag. Gegenüber der deftigen 1:5-Heimniederlage gegen Raindorf – es war ein gebrauchter Tag – müssen die Mannen von Trainer Tom Sommer wieder eine deutliche Schippe drauflegen.







Können zufrieden mit dem Saisonstart sein: Nizar Klica (links) und Rudi Verschl, Trainerduo des BSC Regensburg. – Foto: Thomas Schneider







Morgen, 17:00 Uhr TB 03 Roding TB Roding SV Breitenbrunn Breitenbrunn 17:00 PUSH



Positive Stimmungslage am Esper: Dem TB 03 Roding (2., 9) ist der Saisonstart doch sehr gelungen. Nach einer komplizierten Landesliga-Saison und dem letztlich unvermeidbaren Abstieg, war dies nicht selbstverständlich. Insbesondere die in der Vorsaison wacklige Defensive scheint TB-Trainer Andy Klebl stabilisiert haben zu können. Eine Woche nach dem Geduldsspiel gegen den Sportclub (3:1) dürfte erneut Geduld gefragt sein, wenn der SV Breitenbrunn (13., 1) seine Visitenkarte in Roding abgibt. Die Kicker aus dem Landkreis Neumarkt lieferten am vergangenen Spieltag zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten ab. So schlecht die erste war, so viel besser war die zweite. Für Zählbares reichte es am Ende nicht gegen den FC Kosova. An die gezeigte Leistung nach der Pause gilt es anzuknüpfen. Gelingt das, ist am Samstag eine Überraschung im Rahmen des Möglichen.





Morgen, 17:15 Uhr FC Raindorf FC Raindorf SpVgg Hainsacker Hainsacker 17:15 PUSH



Kommt der FC Raindorf (7., 4), der zu den Anwärtern auf die vordersten Plätze zählt, allmählich ins Rollen? Nach zwei Partien ohne Sieg scheint in der Vorwoche der Knoten geplatzt zu sein. Hier ließ die Pittoni-Elf den FC Oberhinkofen mit 5:1 abblitzen. Erstmals in dieser Saison zeigte die Raindorfer Top-Offensive um Politanow und Hyseni, was in ihr steckt. Heißt im Umkehrschluss: Will die SpVgg Hainsacker (8., 4) Zählbares mit nachhause nehmen, muss der Fokus vor allem auf einer fehlerfreien Abwehrarbeit liegen. Zumal die Gäste schon gegen Riedenburg (1:1) zu viele Torchancen des Gegners zuließen. Positiv stimmt die gezeigte Moral der Schneider-Schützlinge.





Sonntag







Ihren Traumstart konnte die SpVgg Ramspau (5., 6) zuletzt nicht „vergolden“. Auf die beiden Auftaktsiege folgte eine 0:3-Auswärtspleite in Viehhausen. In diesem Spiel verpassten es die Grün-Weißen zunächst, auf 2:0 oder 3:0 davonzuziehen, um sich später den Schneid abkaufen zu lassen. Trotzdem steht die Crew von Spielertrainer David Romminger nach den ersten drei Spieltagen gut da. Etwas weiter unten in der Tabelle ist der kommende Gegner zu finden. Der SC Regensburg (11., 3) verkaufte sich gegen Roding trotz des 1:3-Endstands teuer und hätte mit etwas Glück punkten können. Verpasstes möchte der Aufsteiger am Ufer des Regens nachholen.







Da war doch was! 14. Mai 2023, „Tatort“ Regensburger Weinweg: Alles war angerichtet für die Meisterparty des FC Kosova. Doch der angereiste TB/ASV Regenstauf machte den Regensburgern einen Strich durch die Rechnung, gewann satt mit 4:0 und feierte damit selbst das Meisterstück. Kosova verspielte in der Folgewoche alles und wurde nur Dritter. Ein Jahr später freilich stieg der FC dann doch in die Landesliga auf, während die „Blitzer“ wieder in die Bezirksliga mussten. Über drei Jahre nach diesem fast schon legendären Match kreuzen beide Teams erstmals wieder im Ligabetrieb die Klingen. Hüben wie drüben darf man mit dem Saisonstart zufrieden sein. Die ungeschlagenen Regenstaufer grüßen mit sieben Punkten von Platz drei; der FC Kosova folgt mit sechs Zählern auf Rang sechs. Klar ist: Der Gewinner dieser Partie kann sich weiter oben festsetzen. Ein Vorhaben, das natürlich beide Parteien verfolgen.