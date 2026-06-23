FC Kosova krempelt den Kader um

Keinen Forschritt gab es für den FC Kosova in der gerade abgelaufenen Saison. Nach Platz drei im Aufstiegsjahr schloss der Klub aus Benrath die zweite Spielzeit in der Landesliga auf Rang acht ab Diese Bilanz ist zweifellos kein Grund, um sich zu schämen. Für die Verantwortlichen war sie offenbar aber Anlass genug, im sportlichen Bereich aufzuräumen.
Mit Engin Kizilarslan wird nicht nur ein neuer Trainer die Geschicke an der Seitenlinie leiten. Auch die Mannschaft wird ein runderneuertes Gesicht erhalten. Mit Fatlum Ahmeti (VfL Jüchen-Garzweiler), Astrit Hyseni (SV Wersten 04), Joel Konadu (SG Unterrath), Blerton Muharremi (DV Solingen) und Joshua Sumbunu (ASV Mettmann) wurden bereits einige Kicker bei ihren neuen Klubs vorgestellt. Weitere Abgänge werden folgen. Stand heute haben mit Taira Tomita, Aulon Kurtishi und Eureljo Gjoni nur drei Akteure ihre Zusage für einen Verbleib über den Sommer hinaus gegeben. Vielmehr werden, so ist zu hören, nicht mehr dazu kommen.
In Benrath scheint man in Zeiten eines neuerlichen Umbruchs vorerst einmal etwas kleinere Brötchen backen zu wollen. Wurden in der Vergangenheit regelmäßig sehr ehrgeizige Ziele ausgerufen, so verweisen die Verantwortlichen nun auf einen Drei-Jahres-Plan, der zunächst einmal den Aufbau eines stabilen Fundaments vorsieht. Dass Geduld zunächst einmal der richtige Ratgeber ist, zeigt auch ein Blick auf die Zugänge.
Zwar konnten mit Angreifer Sakaki Ota (Holzheimer SG) und Verteidiger Ibuki Noguchi (KFC Uerdingen) bereits zwei oberligaerfahrene Kicker an Land gezogen werden. Ansonsten fallen die Verpflichtungen von Erdit Hasani (Inter Monheim), Andin Sadiki (Wzuppertaler SV U19), Florian Osmani (HSV Langenfeld) , Ardian Halili (ASV Tiefenbroich), Andrii Pedchenko, Dimi Papadopoulos (FC Remscheid), Abdelilah Zarok (VfB Hilden II) oder Alexander Beloshapkin eher in die Kategorie „jung und wild“.
Genau so soll der FC Kosova unter der Regie des ehemaligen Fortunen Engin Kizilarlslan in der kommenden Saison auch auftreten. Bleibt nur abzuwarten, ob der 43-Jährige auch die Zeit bekommt, um ein neues Team zu formen, dass innerhalb der nächsten drei Jahre wieder einmal näher die Oberliga ins Visier nehmen kann. Denn so plausibel der Plan auch klingt, den sich die Offiziellen in Benrath nun auferlegt haben, bleiben Zweifel, weil der Klub in der Vergangenheit zu oft jene Geduld vermissen ließ, auf die es nun beim Neuaufbau der Mannschaft aber ankommen wird.
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