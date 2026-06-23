FC Kosova krempelt den Kader um

Zwar konnten mit Angreifer Sakaki Ota (Holzheimer SG) und Verteidiger Ibuki Noguchi (KFC Uerdingen) bereits zwei oberligaerfahrene Kicker an Land gezogen werden. Ansonsten fallen die Verpflichtungen von Erdit Hasani (Inter Monheim), Andin Sadiki (Wzuppertaler SV U19), Florian Osmani (HSV Langenfeld) , Ardian Halili (ASV Tiefenbroich), Andrii Pedchenko, Dimi Papadopoulos (FC Remscheid), Abdelilah Zarok (VfB Hilden II) oder Alexander Beloshapkin eher in die Kategorie „jung und wild“.

Genau so soll der FC Kosova unter der Regie des ehemaligen Fortunen Engin Kizilarlslan in der kommenden Saison auch auftreten. Bleibt nur abzuwarten, ob der 43-Jährige auch die Zeit bekommt, um ein neues Team zu formen, dass innerhalb der nächsten drei Jahre wieder einmal näher die Oberliga ins Visier nehmen kann. Denn so plausibel der Plan auch klingt, den sich die Offiziellen in Benrath nun auferlegt haben, bleiben Zweifel, weil der Klub in der Vergangenheit zu oft jene Geduld vermissen ließ, auf die es nun beim Neuaufbau der Mannschaft aber ankommen wird.

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