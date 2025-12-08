FC Kosova klärt Trainerfrage: Guti Ribeiro übernimmt

Jetzt haben die Verantwortlichen des Bezirksliga-Meisters von 2024 die Nachfolgelösung festgezurrt. „Mit Guti standen wir bereits seit geraumer Zeit in engem Austausch. Nach dem überraschenden Abschied unseres bisherigen Trainers rückte er schnell als bevorzugte Option in den Fokus. In mehreren konstruktiven Gesprächen zeigte sich rasch, dass unsere Vorstellungen übereinstimmen. Entsprechend verständigten wir uns ohne Zögern darauf, den gemeinsamen Weg einzuschlagen“, gibt der sportliche Kosova-Leiter Lum Gashi zu Protokoll. Beide Seiten würden eine „langfristig ausgelegte und ligaunabhängige Zusammenarbeit“ anstreben.



„Wir stehen schon seit über einem halben Jahr im Austausch, insbesondere über das Thema Trainer. In letzter Zeit haben wir etwas intensiver miteinander gesprochen und dabei gemerkt, dass unsere Meinungen gut zusammenpassen“, sagt Guti Ribeiro, der sich „ganz bewusst“ für den FC Kosova entschieden hat: „Als Trainer kann ich nicht zu lange ohne Verein bleiben. Ich brauche das Training und das Aktivsein auf dem Platz, damit fühle ich mich einfach am besten. Ich hatte in letzter Zeit ein paar Angebote – sogar eines aus derselben Liga –, habe aber Kosova mein Wort gegeben.“ Sportlich steht Ribeiro vor einer großen Aufgabe, denn sein neues Team steckt tief im Abstiegssumpf der Landesliga Mitte. Natürlich möchte der portugiesische Ex-Profi die Regensburger zum Klassenerhalt führen. „Die Aufgabe wird sicher nicht leicht, aber wenn wir Gas geben und wieder Leistung, Zufriedenheit und Teamgeist auf den Platz bringen, ist vieles möglich. Wir werden uns mental und körperlich sehr gut vorbereiten, damit wir fit und bereit sind für alles was kommt. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und darauf, einige Spieler, die schon früher unter mir trainiert haben, wiederzusehen.“



Unter anderem Adrian Dibrani und Tormann Ardit Hashani hatte Ribeiro bereits in der Vergangenheit unter seinen Fittichen. In seiner aktiven Profikarriere war der neue Kosova-Coach in mehreren Ländern unterwegs. Erste Sporen als Trainer verdiente sich der Wahl-Lappersdorfer dann im Nachwuchs der JFG Donautal Bad Abbach und des TSV Kareth-Lappersdorf. Es folgten Engagements beim VfB Bach, in Schmidmühlen und bei Türk Gücü Straubing. Die Niederbayern verließ Ribeiro im vergangenen Winter rasch wieder, während der abgelaufenen Herbstrunde coachte er die U17 des FC Tegernheim.