FC Kosova kann noch auf Platz zwei Springen Die Hinrundenbilanz der besten Bezirksligateams aus Düsseldorf.

Die Gruppe 1 der Bezirksliga versprach vor dieser Saison die spannendste aller sieben Staffeln am Niederrhein zu werden. Schon bei Saisonhalbzeit droht aber zumindest an der Tabellenspitze schon die pure Langeweile. Denn mit dem VfL Jüchen-Garzweiler kann einfach kein anderes Team mithalten. Wir bewerten den bisherigen Saisonverlauf der aktuell besten drei Düsseldorfer Teams.

Sparta Bilk (4. Platz): Alon Abelski, Ben Abelski, Mino Kayser, Adnan Hotic oder Roman Nahimi – rein von den Namen her muss sich Sparta Bilk auch nicht vor Jüchen-Garzweiler verstecken. Doch die Konstanz des Spitzenreiters hat die schon etwas in die Jahre gekommene Mannschaft von der Fährstraße nicht. Während man bei den Kantersiegen gegen Kalkum-Wittlaer, Urdenbach (je 6:1), Unterbach und Wevelinghoven (je 5:0) die spielerische Klasse demonstrierte, gab es für die Schwarz-Gelben in der Hinrunde gegen die Top Drei der Liga rein gar nichts zu holen. Das reicht nicht, um höhere Ansprüche anzumelden.

TSV Eller 04 (5. Platz): Im Gegensatz zum Lokalrivalen aus Bilk ist die TSV in den Spitzenspielen auf der Höhe. Dem VfL Jüchen-Garzweiler trotzte das Team von Coach Kerim Kara in der Hinserie ein Remis ab. Gegen Gnadental und Sparta feierte Eller zwei Siege. Schwach ist dagegen die Bilanz gegen die Kellerkinder. Schwarz-Weiß 06 holte sechs der bislang neun errungenen Zähler gegen Eller. Auch gegen die ebenfalls auf einem Abstiegsrang liegende SG Rommerskirchen/Gilbach zog die Kara-Elf den Kürzeren. Will Eller in Zukunft den nächsten Schritt gehen, muss das Team lernen, diesen Stolpersteinen aus dem Weg zu gehen.