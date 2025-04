Enis Vila hat sich beim FC Kosova etabliert. – Foto: Jacob Kingsley

FC Kosova: Junger Abwehrspieler Vila startet durch Landesliga, Gruppe 1: Kosovas Trainer Mohamed El Mimouni hat erneut seinen Blick für Talente und deren Entwicklung bewiesen. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 DV Solingen FC Kosova Enis Vila

Mohamed El Mimouni hat in der Vergangenheit schon oft bewiesen, dass er ein Auge für Talente hat und diese entwickeln kann. Der heute leihweise für den Drittligisten FC Hansa Rostock spielende King Manu schaffte unter dem 41-Jährigen beim damaligen Oberligisten MSV Düsseldorf in der Saison 2022/2023 den Durchbruch.

Auch Amin Bouzraa nutzte in jener Spielzeit das Vertrauen El Mimounis, um sich für höhere Aufgaben zu empfehlen. Der 22-Jährige stand in dieser Saison immerhin schon 20 Mal für Eintracht Hohkeppel in der Regionalliga West auf dem Platz. Coach hat den Nachwuchs im Auge

Auch bei seinem jetzigen Klub FC Kosova ist Mohamed El Mimouni bemüht, den Nachwuchs zu fordern und zu fördern. Ein Paradebeispiel dafür ist Enis Vila. Der 23-jährige Abwehrspieler zählt beim Tabellenzweiten nicht nur zu den unumstrittenen Stammkräften, sondern trägt als Stellvertreter von Kapitän Astrit Hyseni auch schon eine Menge Verantwortung. „Ich war schon in der Jugend häufig Spielführer. Doch bei Kosova ist das noch einmal etwas anderes. Die meisten meiner Teamkollegen sind ja deutlich älter. Das war am Anfang schon ungewohnt“, sagt Vila. Inzwischen hat sich der Innenverteidiger mit seiner Rolle aber angefreundet. Die Rückendeckung seines Coaches bestärkt ihn. Zudem hat sich Vila mit guten Leistungen den Respekt seiner Nebenleute erarbeitet. Dass der FC Kosova nach 27 Spielen mit nur 23 Gegentoren die mit Abstand beste Abwehr der Liga hat, ist natürlich auch ihm zu verdanken. Wobei Enis Vila das Lob gerne weitergibt. „Wir sind inzwischen zu einer eingeschworenen Einheit geworden. Jeder weiß auf dem Platz genau, was er zu tun hat. Wir können uns aufeinander verlassen. Das hilft enorm“, sagt der Defensivmann. Nächstes Topspiel für Kosova Mi., 16.04.2025, 20:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf FC Kosova DV Solingen DV Solingen 0 0 Abpfiff