FC Kosova jubelt: Arthur Mendes ist zurück

Rückkehr perfekt: Arthur Mendes da Silva gehört ab sofort wieder dem Aufgebot des Landesligisten FC Kosova Regensburg an. Damit endet für den 28-jährigen Kreativkopf ein kurzes Intermezzo beim SV Türk Genclik Regensburg, für den er in der Frühjahrsrunde ein paar wenige Spiele absolvierte. Die Rückkehr des Offensiv-Allrounders bestätigte der FC Kosova am Donnerstag.

„Wir freuen uns, dass wir Arthur wieder zurück an den Weinweg lotsen konnten. Trotz des Wechsels im Winter ist der Kontakt nie abgerissen“, tut Lum Gashi, Sportlicher Leiter beim Landesligisten, seine Freude über die gelungene Rückholaktion kund. Was Gashi besonders erfreut: „Trotz mehrerer Anfragen aus der Landesliga hat Arthur sich entschieden, seinem Herz zu folgen.“ Sportlich werde der Brasilianer dem Kosova-Spiel ganz sicher guttun: „Arthur ist in der Offensive überall einsetzbar und wird von Anfang an eine Verstärkung in unserem Spiel sein.“



Dass Arthur Mendes da Silva früher oder später zum FC Kosova zurückkehren würde, hatte sich schon angedeutet. Der Fast-29-Jährige gilt als spielstark und technisch äußerst versiert, kommt mit reichlich Landes- und Bezirksliga-Erfahrung zurück an den Weinweg. Jene sammelte er bei seinen Stationen SV Donaustauf, TSV Neutraubling und eben FC Kosova. Mit den Regensburgern feierte Mendes letztes Jahr den erstmaligen Aufstieg in die Landesliga. Vergangenen Herbst setzte ihn eine Schulterverletzung länger außer Gefecht. Das war ein Mitgrund, warum er im Winter nach eineinhalb Kosova-Jahren erstmal etwas nach unten schraubte und sich dem Kreisligisten SV Türk Genclik anschloss. Nun greift er wieder höherklassiger an.



„Ich möchte sich beim SV Türk Genclik für die kurze, aber schöne Zeit bedanken“, sagt Arthur Mendes da Silva, der sich zugleich auf die Rückkehr zum Ex-Verein freut: „Ich freue mich auf die neue Saison mit den alten und neuen Mitspielern und vor allem darauf, wieder zuhause zu sein.“ Weitere Neuzugänge für die kommende Landesliga-Runde möchte der FC Kosova zeitnah präsentieren.