FC Kosova im Höhenflug

Fünfter Sieg in Serie und zu fünften Mal in Folge ohne Gegentor geblieben - so langsam aber sicher nimmt der Erfolgslauf des FC Kosova in der Landesliga unheimliche Züge an. Mit dem 2:0-Heimerfolg über den VfB 03 Hilden II setzte sich der Spitzenreiter vom bis dato punktgleichen Rivalen VfL Jüchen-Garzweiler (0:0 beim Cronenberger SC) ab. Und weil am Sonntag auch der FC Remscheid (0:1 bei Victoria Mennrath) Federn ließ, weist Kosova acht Spieltage vor Saisonschluss bereits acht Punkte Vorsprung auf Rang drei aus. „Es geht jetzt einfach nur noch darum, die eigenen Hausaufgaben zu machen. Und das haben wir getan, auch wenn es ein ganz hartes Stück Arbeit war. Wenn wir so füreinander arbeiten und so gut verteidigen, wie es uns in den letzten Wochen und auch heute gelungen ist, dann sind wir nicht zu schlagen“, führte Mohamed El Mimouni aus.