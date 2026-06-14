FC Kosova holt »Wunschspieler« Affouf zurück

Abdullah Affouf (Mitte) läuft wieder für den FC Kosova auf. Darüber freuen sich Trainer Enkel Alikaj (links) und Sportlicher Leiter Lum Gashi. – Foto: FC Kosova Regensburg

Abdullah Affouf genoss zum Ende seiner Jugendzeit die hervorragende Ausbildung des TSV Kareth-Lappersdorf. Unter anderem sammelte er Einsätze in der U19-Bayernliga. Seine erste Station im Herrenfußball war der SC Regensburg. Hier bestritt er 19 Bezirksligaspiele und wurde zur Saison 2024/25 schließlich vom FC Kosova unter Vertrag genommen. Beim damaligen Landesliga-Newcomer gab der gebürtige Syrier eine gute Figur ab und absolvierte 28 Saisonspiele, 19 davon in der Startelf. Nach einem Kosova-Jahr ging es für Affouf weiter zum FC Viehhausen, für den er in der abgelaufenen Runde 24 Mal in der Bezirksliga Süd auf dem Platz stand. „Wir kennen Affouf bestens und wissen von Vornherein um seine Stärken. Er war von Anfang an ein Wunschspieler von uns. Was uns aber noch mehr freut ist, dass ein ehemaliger Spieler den Weg zurück an den Weinweg gefunden hat“, freut sich Kosovas sportlicher Leiter Lum Gashi sehr über die geglückte Rückholaktion.



Beim Landesliga-Absteiger ist Affouf der zweite Neuzugang des Sommers, nach Kevin Jose Lopes vom SV Wenzenbach. Weitere Neuverpflichtungen möchte der Verein zeitnah bekanntgeben. Und die sind auch dringend vonnöten, müssen aufgrund zahlreicher Spielerabgänge doch einige Lücken im Kader gefüllt werden. „Wir werden alles daransetzen, eine starke, konkurrenzfähige und charakterlich gefestigte Mannschaft aufzubauen“, hatte der zurückgekehrte Trainer Enkel Alikaj zuletzt angemerkt. „Wir befinden uns in zahlreichen guten Gesprächen, die hoffentlich zeitnah auf fruchtbaren Boden fallen“, informiert Gashi.