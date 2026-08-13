FC Kosova holt vier Neue – darunter einen großen Namen

Im Pokal durfte der FC Kosova bereits jubeln. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Beim FC Kosova Düsseldorf ist die Kaderplanung noch einmal in Bewegung gekommen. Nach dem ohnehin schon großen Umbruch im Sommer hat der Landesligist vier weitere Personalien unter Dach und Fach gebracht. Said Dahoud, Elias Dian, Roken Tchouangue und Christos Liampos sollen den neu zusammengestellten Kader verstärken.

Vor allem Dahoud ist eine interessante Personalie. Der 27-Jährige, zuletzt in der Saison 2023/24 für den VfB Hilden II aktiv und auch vereinzelt mit Oberliga-Erfahrung ausgestattet, hatte nach einer längeren Verletzungspause zunächst mit dem Fußball aufgehört. Nun will der Bruder von Ex-Nationalspieler Mo Dahoud wieder angreifen.

Dass Dahoud in Düsseldorf landet, war dabei eher Zufall. "Ich habe irgendwie mitbekommen, dass er wieder starten will“, erzählt Trainer Engin Kizilaslan. Über seinen Bekanntenkreis erfuhr der Coach, dass Dahoud einen Verein in der Umgebung suchte. Kizilaslan lud ihn zu einem Probetraining ein und überzeugte ihn vom eingeschlagenen Weg.

Jetzt soll Dahoud zunächst wieder die nötige Fitness aufbauen. "Fußballspielen verlernt man ja nicht, so wie Fahrradfahren“, sagt Kizilaslan. Sobald die Grundfitness stimmt, soll Dahoud der Mannschaft weiterhelfen. Auch Elias Dian und Roken Tchouangue sollen das direkt tun. Dian kommt von der SG Unterrath, wo er in der vergangenen Landesliga-Saison achtmal traf. Tchouangue war zuletzt Stammspieler beim ASV Mettmann in der Bezirksliga.

Christos Liampos wechselt derweil von der 1. Spvg Solingen-Wald 03 zunächst auf Leihbasis nach Düsseldorf. Auf dem Weg dorthin bedankte sich Kizilaslan für die guten Gespräche mit Wald 03 und derem sportlichen Leiter Peter Resvanis. In der vergangenen Saison war Kizilaslan mit DV Solingen selbst noch einer der schärfsten Konkurrenten des Neu-Oberligisten.

"Das sind jetzt noch einmal vier Personalien, die den Kader auf Anhieb verstärken werden“, sagt Kizilaslan. Gleichzeitig will Kosova nach dem radikalen Umbruch nicht in Aktionismus verfallen. "Jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir die Mannschaft nach vorne entwickeln, in Ruhe weiterarbeiten und dann sehen, was am Ende dabei herausspringt.“

Junge Mannschaft soll ohne Druck wachsen

Der 44-Jährige ist kurz vor Saisonstart von der Qualität seines Kaders überzeugt. "Wir haben eine sehr junge, hungrige und auch wilde Mannschaft“, beschreibt der Trainer sein Team. Die Spieler seien lernwillig und hätten Lust, sich weiterzuentwickeln. Schwankungen seien bei einer jungen Mannschaft allerdings normal.

Genau deshalb soll der Druck bewusst reduziert werden. "In den letzten Jahren war es auf Teufel komm raus: Wir wollen, wir müssen. Jetzt sollen die Jungs einfach Spaß haben und sich weiterentwickeln“, sagt Kizilaslan.

Erfahrung bringt der Kader dennoch mit. In Taira Tomita, Sakaki Oti und Ibuki Noguchi stehen drei Spieler zur Verfügung, die bereits mehrfach in der Oberliga zum Einsatz kamen. "Das tut der Mannschaft gut“, betont der Coach.

Mit Selbstvertrauen ins Derby

Nach dem erfolgreichen Pflichtspielbeginn im Niederrheinpokal gegen den Oberliga-Aufsteiger SV Scherpenberg wartet für das erste Spiel im Ligabetrieb das Derby beim TSV Eller 04. Als Favorit will Kizilaslan seine Mannschaft doch auch mit dem ersten Erfolgserlebnis im Rücken nicht ansehen.

Eller sei robust und vor allem eingespielt. "Die spielen seit Jahren zusammen, seit Jahren ist derselbe Trainer da, der dort einen super Job macht“, sagt der Kosova-Coach mit Verweis auf sein Gegenüber Kerim Kara. Insgesamt ist der erste Ligakontrahent auch mit den Verstärkungen im Sommer für Kizilaslan "kein normaler Aufsteiger".