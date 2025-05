FC Kosova hofft auf 12 Verbleibe & verliert 7 bis 8 Spieler

In letzter Zeit geisterten viele Gerüchte um die sportliche Zukunft des Landesligisten FC Kosova Regensburg herum. Von einer riesigen Welle an Sommer-Abgängen und sogar vom Rückzug aus dem Verbandsbereich war die Rede. Fakt ist: Einige Leistungsträger bleiben an Bord und die Verantwortlichen schrauben derzeit eifrig daran, auch nächste Saison eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen.

Dieser Tage konnte Sportchef Lum Gashi schon einmal die Verlängerungen von Stammkeeper und künftigem Co-Kapitän Andi Xhixha, Spielführer Lirim Gashi, Lavdrim Zeciri, Emiljano Hidri und Endrit Veselaj in trockene Tücher wickeln. „Wir freuen uns sehr darüber, dass Spieler, die schon jahrelang bei uns sind, überzeugt sind weiterzumachen und den gemeinsamen Weg weiterzugehen“, so Gashi. Was ihn besonders freut: „Trotz zahlreicher Angebot von anderen Vereinen haben sie sich doch entschieden, ihrem Herzen zu folgen.“ Der Kosova-Funktionär hofft zeitnah auf weitere Zusagen aus dem Bestandskader für die neue Spielzeit. „Zwölf Zusagen“, schätzt er, sollten am Ende zusammenkommen.



Auf der anderen Seite der Medaille muss der FC Kosova „sieben bis acht“ Abgänge beklagen. Einige Spieler wurden ja schon von ihren neuen Vereinen vorgestellt. Und zwar Almir Mujcinovic und Raul Almeida Da Silva (beide TB 03 Roding), Alban Salla (FSV VfB Straubing) sowie Bruno Posayanant und Arban Guraziu (beide TSV Kareth-Lappersdorf). Rozart Burgaj zieht es aus familiären Gründen in den Straubinger Raum. Der Verbleib von Sven Hodo und Matteo D'Errico ist indes noch ungeklärt.



Grundsätzlich blicken die Verantwortlichen des Landesliga-Zehnten, der den Klassenerhalt vorzeitig sichern konnte, positiv nach vorne: „Die Spielergespräche laufen gut. Mehrere Neuzugänge sind auch schon fix, diese möchten wir zeitnah bekanntgeben. Wir sprechen auch mit ein paar einheimischen Spielern aus der Umgebung. Hierbei haben sich gute Gespräche entwickelt“, skizziert Lum Gashi den Status quo. Sollte letztendlich noch Handlungsbedarf auf ein, zwei Kaderpositionen herrschen, könne man die entsprechenden Lücken auch mit Auslandstransfers auffüllen, stellt Gashi in Aussicht.



Dem letzten Saisonspiel am kommenden Samstag in Bad Kötzting können die Fußballer vom Regensburger Weinweg entspannt entgegensehen – es geht ja um nichts mehr. Derweil kämpft die zweite Mannschaft in der Relegation um den Erhalt der A-Klasse. Übrigens stimmen auch die Gerüchte einer Abmeldung der Kosova-Zweiten nicht.