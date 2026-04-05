FC Kosova: Guti Ribeiro wirft das Handtuch

Gustavo Ribeiro ist nicht mehr Trainer des FC Kosova Regensburg. – Foto: Felix Schmautz

„Ich habe im Winter eine extrem schwierige Aufgabe übernommen, bin aber keiner, der vor Herausforderungen zurückschreckt. Zwei Wochen nach meinem Dienstantritt wollte ich bereits aufhören, weil ich sofort sehr viele Baustellen erkannt habe“, verrät Ribeiro und führt weiter aus: „Lumi (Sportlicher Leiter Lum Gashi, Anm.d.Red.) ist ein absoluter Allrounder, den ich zu 100 Prozent respektiere. Er macht alles für den Verein. Abgesehen von Flanken und Schießen übernimmt er jede Aufgabe. Er war am Ende der entscheidende Faktor für meine Kontinuität. Für mich müssen die Basics in einem Verein stimmen. Als Trainer brauchst du einen klaren Plan und musst langfristig denken. Das habe ich beim FC Kosova seit meinem Einstieg nicht gesehen. Deshalb macht es für mich keinen Sinn, weiterzumachen. Unter normalen Umständen hätte ein anderer Trainer wahrscheinlich schon nach einer Woche aufgehört. Lumi hat mich zwar immer wieder beruhigt, aber mir war klar, dass die Situation so nicht tragbar ist. Ich wünsche dem Verein alles Gute. Wir bleiben auf jeden Fall in gutem Kontakt. Trotzdem sollte der Verein seine aktuelle Situation ehrlich reflektieren“, schildert Ribeiro die Beweggründe für sein vorzeitiges Ausscheiden. Der 41-jährige Wahl-Lappersdorfer, der diese Saison parallel die B-Junioren des FC Tegernheim coacht, plant keine längere Pause: „Ich bin offen für neue Aufgaben. Ich bin ein sehr aktiver Trainer und möchte wieder angreifen bei einem Verein mit klarer Planung und Perspektive.“



„Wir bedanken uns bei Guti für seine Arbeit auf und neben dem Fußballplatz und wünschen ihm für seine weitere sportliche Zukunft alles Gute“, teilt der sportliche Leiter Lum Gashi mit. Wie sich die (Interims-)Trainerlösung beim FC Kosova darstellt, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen: „Wir werden uns in der kommenden Woche zusammensetzen und nach einer langfristigen Lösung suchen. Ob am nächsten Spieltag ein neuer Trainer an der Seitenlinie stehen wird, können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.“



