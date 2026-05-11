FC Kosova feiert Titel – SV München West in Relegation

Analyse der Tabellenlage

Nach 24 von 26 Spieltagen sind noch maximal 6 Punkte zu vergeben. An der Spitze ist die Entscheidung gefallen: Der FC Kosova München (65 Punkte) ist Meister, der SV München West (58 Punkte) sicher in der Aufstiegsrelegation. Im Tabellenkeller ist die TSG Pasing (11 Punkte) bereits sicher abgestiegen. Für die FT München Gern (17 Punkte) ist das rettende Ufer (Platz 10, Gräfelfing, 25 Punkte) bei 8 Punkten Rückstand und nur noch zwei Spielen rechnerisch nicht mehr erreichbar – Gern kann maximal noch die Relegationsplätze 11 oder 12 anpeilen. Der TSV München-Solln (22 Punkte) und der TSV Neuried (23 Punkte) kämpfen auf den Relegationsrängen gegen den direkten Abstieg, haben aber noch Chancen, den TSV Gräfelfing (25 Punkte) einzuholen.

FC Fürstenried – TSV München-Solln

Fürstenried bleibt dem Spitzentrio auf den Fersen

Der FC Fürstenried gab sich gegen den TSV München-Solln keine Blöße und fuhr einen verdienten Heimsieg ein. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlöste Yakup Dora die Gastgeber mit dem Führungstreffer. Kurz vor dem Ende der Partie sorgte Ümit Arik für die endgültige Entscheidung. Durch den Erfolg bleibt der FC Fürstenried auf dem vierten Tabellenplatz und hält Kontakt zur Spitzengruppe. Der TSV München-Solln muss die Punkte in Fürstenried lassen und belegt weiterhin den zwölften Rang.

TSV 1860 München III – FC Alte Haide - DSC München

Löwen-Reserve festigt Aufstiegsrelegationsplatz

In einer abwechslungsreichen Begegnung behielt die Drittvertretung der Sechzger die Oberhand. Peter Lettenbauerund Felix Rothe sorgten für eine komfortable Pausenführung. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff glichen die Gäste jedoch durch einen Doppelschlag von Lordan Handanovic und Alexandros Ketikidis, der einen Foulelfmeter sicher verwandelte, aus. In der Schlussphase bewiesen die Hausherren den längeren Atem: Josef Tohmaz und Mario Krischel sicherten den Sieg. Der TSV 1860 München III verteidigt damit den dritten Rang, während der FC Alte Haide auf den achten Platz abrutscht.

TSV Neuried – TSG Pasing

Neuried punktet souverän gegen das Schlusslicht

Im Duell gegen das Tabellenschlusslicht ließ der TSV Neuried keine Zweifel an der Favoritenrolle aufkommen. Ryota Nagashima eröffnete den Torreigen in der Mitte der ersten Halbzeit, gefolgt vom Treffer durch Graham Alvarez zum 2:0-Pausenstand. Kurz nach dem Seitenwechsel keimte bei den Gästen Hoffnung auf, als Badeel Qaedi den Anschlusstreffer erzielte. Doch Neuried antwortete prompt mit dem 3:1, wobei für diesen Treffer leider keine Daten auf Fupa eingetragen wurden. Der TSV Neuried verbessert sich durch den Heimsieg auf den elften Tabellenplatz, während die TSG Pasing abgeschlagen am Ende der Tabelle verbleibt.

TSV Gräfelfing – FC Kosova München

Tabellenführer behält in torreichem Schlagabtausch die Oberhand

Der FC Kosova München untermauert seine Spitzenposition in einer hochdramatischen Partie. Edonis Krasniqi brachte die Gäste zunächst in Führung, doch der TSV Gräfelfing schlug durch Felix Thiessen und Luis Heilmann zurück und drehte das Spiel vorübergehend. Kurz vor der Pause gelang Florent Avdyli der Ausgleich. Im zweiten Durchgang legte Kreshnik Nebihu erneut für den Favoriten vor, bevor Nikola Matovic für die Hausherren ausglich. Den Schlusspunkt in einer packenden Schlussphase setzte erneut Edonis Krasniqi, der den Sieg für den Tabellenführer perfekt machte. Der FC Kosova München thront weiterhin mit großem Vorsprung auf Platz eins, während der TSV Gräfelfing auf dem zehnten Rang verweilt.

FT München Gern – FC Teutonia München

Später Treffer entscheidet das Nachbarschaftsduell

In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie fiel die Entscheidung erst in den Schlussminuten. Lange Zeit sah es nach einer torlosen Punkteteilung aus, ehe Vincent Schöffmann in der 89. Minute das goldene Tor für die Gäste erzielte. Während der FC Teutonia München durch diesen Erfolg auf den siebten Tabellenplatz vorrückt, vergrößern sich die Sorgen bei der FT München Gern, die weiterhin auf dem 13. Rang und damit auf einem direkten Abstiegsplatz feststeckt.

FC Neuhadern München – SV München West

Dreierpack von Weber leitet Auswärtssieg ein

Der SV München West untermauert seine Ambitionen auf den Aufstieg mit einem deutlichen Erfolg in Neuhadern. Dabei begann die Partie für die Hausherren nach Maß, als Leonardo Pfleiderer einen Foulelfmeter zur Führung verwandelte. Doch dann folgte die Show von Lorenz Weber, der mit drei Treffern in Folge das Spiel noch vor der Pause komplett drehte. Den Endstand besorgte schließlich Nikolaus Ralle im zweiten Durchgang. Der SV München West festigt damit den zweiten Tabellenplatz, während der FC Neuhadern München auf Rang sechs verharrt.