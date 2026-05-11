 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

FC Kosova feiert Titel – SV München West in Relegation

Spektakulärer Schlagabtausch und knappe Entscheidungen im Aufstiegsrennen

von Helmut Kampa · Heute, 15:33 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jonas Baier

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Kreisliga 2
TSV 1860 III
Großhadern
DJK Pasing
MUC-Solln

In der Kreisliga 2 sichert sich der FC Kosova vorzeitig die Meisterschaft, während der SV München West den zweiten Tabellenplatz zementiert.

Torfestivals zum Start ins Wochenende!
Der 24. Spieltag begann bereits am Samstag mit einem echten Schlagabtausch, bei dem der Spitzenreiter FC Kosova München beim TSV Gräfelfing Moral bewies und die Meisterschaft sowie den Aufstieg in die Bezirksliga perfekt machte. Zeitgleich setzte der TSV Neuried im Tabellenkeller ein wichtiges Lebenszeichen und bezwang das Schlusslicht TSG Pasing vor heimischer Kulisse. Auch die Drittvertretung des TSV 1860 München präsentierte sich am Samstag in Torlaune und behielt gegen den FC Alte Haide - DSC München die Oberhand, womit die „Löwen“ ihre Ambitionen auf die vorderen Plätze unterstrichen.
Wer rettet sich ans Ufer?
Am Sonntag setzte sich das Offensivspektakel fort, als der SV München West beim FC Neuhadern einen deutlichen Auswärtssieg feierte und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation endgültig absicherte. Im Verfolgerduell behielt der FC Fürstenried gegen den TSV München-Solln die Oberhand, während der TSV München-Solln dadurch tiefer in die Bredouille am Tabellenende gerät. Eine Überraschung gelang dem FC Teutonia München, der bei der FT München Gern drei Punkte entführte und die Gastgeber damit auf einem direkten Abstiegsplatz belässt. Den Schlusspunkt eines ereignisreichen Wochenendes setzte die DJK Pasing, die sich in einer torreichen Partie knapp gegen den TSV Großhadern durchsetzte.
Analyse der Tabellenlage
Nach 24 von 26 Spieltagen sind noch maximal 6 Punkte zu vergeben. An der Spitze ist die Entscheidung gefallen: Der FC Kosova München (65 Punkte) ist Meister, der SV München West (58 Punkte) sicher in der Aufstiegsrelegation. Im Tabellenkeller ist die TSG Pasing (11 Punkte) bereits sicher abgestiegen. Für die FT München Gern (17 Punkte) ist das rettende Ufer (Platz 10, Gräfelfing, 25 Punkte) bei 8 Punkten Rückstand und nur noch zwei Spielen rechnerisch nicht mehr erreichbar – Gern kann maximal noch die Relegationsplätze 11 oder 12 anpeilen. Der TSV München-Solln (22 Punkte) und der TSV Neuried (23 Punkte) kämpfen auf den Relegationsrängen gegen den direkten Abstieg, haben aber noch Chancen, den TSV Gräfelfing (25 Punkte) einzuholen.

Gestern, 11:00 Uhr
FC Fürstenried
FC FürstenriedFC Fürstenried
TSV München-Solln
TSV München-SollnMUC-Solln
2
0
Abpfiff
FC Fürstenried – TSV München-Solln
Fürstenried bleibt dem Spitzentrio auf den Fersen
Der FC Fürstenried gab sich gegen den TSV München-Solln keine Blöße und fuhr einen verdienten Heimsieg ein. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlöste Yakup Dora die Gastgeber mit dem Führungstreffer. Kurz vor dem Ende der Partie sorgte Ümit Arik für die endgültige Entscheidung. Durch den Erfolg bleibt der FC Fürstenried auf dem vierten Tabellenplatz und hält Kontakt zur Spitzengruppe. Der TSV München-Solln muss die Punkte in Fürstenried lassen und belegt weiterhin den zwölften Rang.

Sa., 09.05.2026, 17:30 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860 III
FC Alte Haide - DSC München
FC Alte Haide - DSC MünchenAlte Haide
4
2
Abpfiff
TSV 1860 München III – FC Alte Haide - DSC München
Löwen-Reserve festigt Aufstiegsrelegationsplatz
In einer abwechslungsreichen Begegnung behielt die Drittvertretung der Sechzger die Oberhand. Peter Lettenbauerund Felix Rothe sorgten für eine komfortable Pausenführung. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff glichen die Gäste jedoch durch einen Doppelschlag von Lordan Handanovic und Alexandros Ketikidis, der einen Foulelfmeter sicher verwandelte, aus. In der Schlussphase bewiesen die Hausherren den längeren Atem: Josef Tohmaz und Mario Krischel sicherten den Sieg. Der TSV 1860 München III verteidigt damit den dritten Rang, während der FC Alte Haide auf den achten Platz abrutscht.

Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr
TSV Neuried
TSV NeuriedTSV Neuried
TSG Pasing
TSG PasingTSG Pasing
3
1
Abpfiff
TSV Neuried – TSG Pasing
Neuried punktet souverän gegen das Schlusslicht
Im Duell gegen das Tabellenschlusslicht ließ der TSV Neuried keine Zweifel an der Favoritenrolle aufkommen. Ryota Nagashima eröffnete den Torreigen in der Mitte der ersten Halbzeit, gefolgt vom Treffer durch Graham Alvarez zum 2:0-Pausenstand. Kurz nach dem Seitenwechsel keimte bei den Gästen Hoffnung auf, als Badeel Qaedi den Anschlusstreffer erzielte. Doch Neuried antwortete prompt mit dem 3:1, wobei für diesen Treffer leider keine Daten auf Fupa eingetragen wurden. Der TSV Neuried verbessert sich durch den Heimsieg auf den elften Tabellenplatz, während die TSG Pasing abgeschlagen am Ende der Tabelle verbleibt.

Sa., 09.05.2026, 13:15 Uhr
TSV Gräfelfing
TSV GräfelfingGräfelfing
FC Kosova München
FC Kosova MünchenFC Kosova
3
4
Abpfiff
TSV Gräfelfing – FC Kosova München
Tabellenführer behält in torreichem Schlagabtausch die Oberhand
Der FC Kosova München untermauert seine Spitzenposition in einer hochdramatischen Partie. Edonis Krasniqi brachte die Gäste zunächst in Führung, doch der TSV Gräfelfing schlug durch Felix Thiessen und Luis Heilmann zurück und drehte das Spiel vorübergehend. Kurz vor der Pause gelang Florent Avdyli der Ausgleich. Im zweiten Durchgang legte Kreshnik Nebihu erneut für den Favoriten vor, bevor Nikola Matovic für die Hausherren ausglich. Den Schlusspunkt in einer packenden Schlussphase setzte erneut Edonis Krasniqi, der den Sieg für den Tabellenführer perfekt machte. Der FC Kosova München thront weiterhin mit großem Vorsprung auf Platz eins, während der TSV Gräfelfing auf dem zehnten Rang verweilt.

Gestern, 15:00 Uhr
FT München Gern
FT München GernFT Gern
FC Teutonia München
FC Teutonia MünchenTeutonia M.
0
1
Abpfiff
FT München Gern – FC Teutonia München
Später Treffer entscheidet das Nachbarschaftsduell
In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie fiel die Entscheidung erst in den Schlussminuten. Lange Zeit sah es nach einer torlosen Punkteteilung aus, ehe Vincent Schöffmann in der 89. Minute das goldene Tor für die Gäste erzielte. Während der FC Teutonia München durch diesen Erfolg auf den siebten Tabellenplatz vorrückt, vergrößern sich die Sorgen bei der FT München Gern, die weiterhin auf dem 13. Rang und damit auf einem direkten Abstiegsplatz feststeckt.

Gestern, 14:00 Uhr
FC Neuhadern München
FC Neuhadern MünchenFC Neuhadern
SV München West
SV München WestSV München West
1
4
Abpfiff
FC Neuhadern München – SV München West
Dreierpack von Weber leitet Auswärtssieg ein
Der SV München West untermauert seine Ambitionen auf den Aufstieg mit einem deutlichen Erfolg in Neuhadern. Dabei begann die Partie für die Hausherren nach Maß, als Leonardo Pfleiderer einen Foulelfmeter zur Führung verwandelte. Doch dann folgte die Show von Lorenz Weber, der mit drei Treffern in Folge das Spiel noch vor der Pause komplett drehte. Den Endstand besorgte schließlich Nikolaus Ralle im zweiten Durchgang. Der SV München West festigt damit den zweiten Tabellenplatz, während der FC Neuhadern München auf Rang sechs verharrt.

Gestern, 15:00 Uhr
DJK Pasing
DJK PasingDJK Pasing
TSV Großhadern
TSV GroßhadernGroßhadern
4
3
Abpfiff
DJK Pasing – TSV Großhadern
Offensivspektakel endet mit Heimsieg durch späten Strafstoß
Die Zuschauer in Pasing sahen eine turbulente Begegnung mit ständig wechselnden Führungen. Muhamet Mucolibrachte die DJK früh in Front, doch Florian Rieder und Yusuf Aykac drehten die Partie innerhalb weniger Minuten zugunsten der Gäste. Noch vor der Pause schlug Pasing zurück: Erneut Muhamet Mucoli per Foulelfmeter sowie Julius Keinz sorgten für die erneute Führung, ehe Boris Filipovic noch vor dem Halbzeitpfiff zum 3:3 ausglich. Den entscheidenden Treffer zum Heimsieg markierte Ronaldo Vorgić in der Schlussphase durch einen souverän verwandelten Handelfmeter. Die DJK Pasing festigt damit den fünften Tabellenplatz, während der TSV Großhadern auf Rang neun abrutscht.

Vorbericht zum 25. Spieltag
Am kommenden Wochenende könnte die Entscheidung im Abstiegskampf fallen. Am Samstag empfängt der Absteiger TSG Pasing den TSV Gräfelfing, der mit einem Sieg den Klassenerhalt fast perfekt machen kann. Der TSV Neuried muss beim FC Alte Haide punkten, um den Druck hochzuhalten. Am Sonntag kommt es zum Krisenduell zwischen dem TSV München-Solln und den Löwen, während die FT München Gern beim Meister Kosova München vor einer Mammutaufgabe steht, um die letzte Chance auf die Relegation zu wahren.
Welches Team aus dem Keller schafft am nächsten Spieltag den Sprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz?