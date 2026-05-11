FC Kosova feiert Titel – SV München West in Relegation

FC Fürstenried – TSV München-Solln
Fürstenried bleibt dem Spitzentrio auf den Fersen
Der FC Fürstenried gab sich gegen den TSV München-Solln keine Blöße und fuhr einen verdienten Heimsieg ein. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erlöste Yakup Dora die Gastgeber mit dem Führungstreffer. Kurz vor dem Ende der Partie sorgte Ümit Arik für die endgültige Entscheidung. Durch den Erfolg bleibt der FC Fürstenried auf dem vierten Tabellenplatz und hält Kontakt zur Spitzengruppe. Der TSV München-Solln muss die Punkte in Fürstenried lassen und belegt weiterhin den zwölften Rang.
Sa., 09.05.2026, 17:30 Uhr
TSV 1860 München III – FC Alte Haide - DSC München
Löwen-Reserve festigt Aufstiegsrelegationsplatz
In einer abwechslungsreichen Begegnung behielt die Drittvertretung der Sechzger die Oberhand. Peter Lettenbauerund Felix Rothe sorgten für eine komfortable Pausenführung. Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff glichen die Gäste jedoch durch einen Doppelschlag von Lordan Handanovic und Alexandros Ketikidis, der einen Foulelfmeter sicher verwandelte, aus. In der Schlussphase bewiesen die Hausherren den längeren Atem: Josef Tohmaz und Mario Krischel sicherten den Sieg. Der TSV 1860 München III verteidigt damit den dritten Rang, während der FC Alte Haide auf den achten Platz abrutscht.
Sa., 09.05.2026, 14:00 Uhr
TSV Neuried – TSG Pasing
Neuried punktet souverän gegen das Schlusslicht
Im Duell gegen das Tabellenschlusslicht ließ der TSV Neuried keine Zweifel an der Favoritenrolle aufkommen. Ryota Nagashima eröffnete den Torreigen in der Mitte der ersten Halbzeit, gefolgt vom Treffer durch Graham Alvarez zum 2:0-Pausenstand. Kurz nach dem Seitenwechsel keimte bei den Gästen Hoffnung auf, als Badeel Qaedi den Anschlusstreffer erzielte. Doch Neuried antwortete prompt mit dem 3:1, wobei für diesen Treffer leider keine Daten auf Fupa eingetragen wurden. Der TSV Neuried verbessert sich durch den Heimsieg auf den elften Tabellenplatz, während die TSG Pasing abgeschlagen am Ende der Tabelle verbleibt.
Sa., 09.05.2026, 13:15 Uhr
TSV Gräfelfing – FC Kosova München
Tabellenführer behält in torreichem Schlagabtausch die Oberhand
Der FC Kosova München untermauert seine Spitzenposition in einer hochdramatischen Partie. Edonis Krasniqi brachte die Gäste zunächst in Führung, doch der TSV Gräfelfing schlug durch Felix Thiessen und Luis Heilmann zurück und drehte das Spiel vorübergehend. Kurz vor der Pause gelang Florent Avdyli der Ausgleich. Im zweiten Durchgang legte Kreshnik Nebihu erneut für den Favoriten vor, bevor Nikola Matovic für die Hausherren ausglich. Den Schlusspunkt in einer packenden Schlussphase setzte erneut Edonis Krasniqi, der den Sieg für den Tabellenführer perfekt machte. Der FC Kosova München thront weiterhin mit großem Vorsprung auf Platz eins, während der TSV Gräfelfing auf dem zehnten Rang verweilt.
FT München Gern – FC Teutonia München
Später Treffer entscheidet das Nachbarschaftsduell
In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie fiel die Entscheidung erst in den Schlussminuten. Lange Zeit sah es nach einer torlosen Punkteteilung aus, ehe Vincent Schöffmann in der 89. Minute das goldene Tor für die Gäste erzielte. Während der FC Teutonia München durch diesen Erfolg auf den siebten Tabellenplatz vorrückt, vergrößern sich die Sorgen bei der FT München Gern, die weiterhin auf dem 13. Rang und damit auf einem direkten Abstiegsplatz feststeckt.
FC Neuhadern München – SV München West
Dreierpack von Weber leitet Auswärtssieg ein
Der SV München West untermauert seine Ambitionen auf den Aufstieg mit einem deutlichen Erfolg in Neuhadern. Dabei begann die Partie für die Hausherren nach Maß, als Leonardo Pfleiderer einen Foulelfmeter zur Führung verwandelte. Doch dann folgte die Show von Lorenz Weber, der mit drei Treffern in Folge das Spiel noch vor der Pause komplett drehte. Den Endstand besorgte schließlich Nikolaus Ralle im zweiten Durchgang. Der SV München West festigt damit den zweiten Tabellenplatz, während der FC Neuhadern München auf Rang sechs verharrt.
DJK Pasing – TSV GroßhadernOffensivspektakel endet mit Heimsieg durch späten Strafstoß
Die Zuschauer in Pasing sahen eine turbulente Begegnung mit ständig wechselnden Führungen. Muhamet Mucoli
brachte die DJK früh in Front, doch Florian Rieder
und Yusuf Aykac
drehten die Partie innerhalb weniger Minuten zugunsten der Gäste. Noch vor der Pause schlug Pasing zurück: Erneut Muhamet Mucoli
per Foulelfmeter sowie Julius Keinz
sorgten für die erneute Führung, ehe Boris Filipovic
noch vor dem Halbzeitpfiff zum 3:3 ausglich. Den entscheidenden Treffer zum Heimsieg markierte Ronaldo Vorgić
in der Schlussphase durch einen souverän verwandelten Handelfmeter. Die DJK Pasing festigt damit den fünften Tabellenplatz, während der TSV Großhadern auf Rang neun abrutscht.
Vorbericht zum 25. Spieltag
Am kommenden Wochenende könnte die Entscheidung im Abstiegskampf fallen. Am Samstag empfängt der Absteiger TSG Pasing den TSV Gräfelfing, der mit einem Sieg den Klassenerhalt fast perfekt machen kann. Der TSV Neuried muss beim FC Alte Haide punkten, um den Druck hochzuhalten. Am Sonntag kommt es zum Krisenduell zwischen dem TSV München-Solln und den Löwen, während die FT München Gern beim Meister Kosova München vor einer Mammutaufgabe steht, um die letzte Chance auf die Relegation zu wahren.
Welches Team aus dem Keller schafft am nächsten Spieltag den Sprung auf einen Nicht-Abstiegsplatz?