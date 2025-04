FC Kosova Düsseldorf verliert die Tabellenführung

Ausgerechnet im Gipfeltreffen endete der Erfolgslauf des FC Kosova. Nach fünf Siegen in Serie ohne Gegentor musste sich der Landesligist am Sonntagnachmittag wieder einmal geschlagen geben. Als Spitzenreiter in die Partie gegangen, unterlag die Elf von Mohamed El Mimouni beim direkten Verfolger VfL Jüchen-Garzweiler mit 0:2. Verbunden mit der Niederlage war dann auch gleich der Verlust der Tabellenführung. Mit einem Punkt Vorsprung auf Kosova geht Jüchen schon am Mittwoch in den siebtletzten Spieltag.

Mohamed El Mimouni zeigte sich nach Spielschluss als fairer Verlierer. „Glückwunsch an Jüchen für einen verdienten Sieg. Meiner Meinung nach haben auch heute wieder Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben. Diese waren im Hinspiel noch auf unserer Seite, heute sprachen sie eben für den Gegner“, konstatierte der Trainer des FC Kosova. Zu den spielentscheidenden Szenen in den Augen des 41-Jährigen zählte auch der Konter, den die Gäste Mitte des ersten Abschnitts beim Stand von 0:0 setzten. Fatlum Ahmeti stürmte dabei nach einem Steckpass auf das VfL-Tor zu und wurde vermutlich regelwidrig an einem kontrollierten Torschuss gehindert.

Zum Verhängnis wurde dies kurz vor dem Pausenpfiff Arton Tolaj, dessen Einwurf in Nähe der Mittellinie einen Konter einleitete, den Reo Kamiyama mit einem trockenen Rechtsschuss erfolgreich vollendete. „Den Ball müssen wir einfach nur nach vorne werfen, dann passiert gar nichts. Stattdessen landet der Ball genau in der Pressingzone. Das darf nicht passieren“, ärgerte sich El Mimouni.

Kosova weiterhin mit besten Aufstiegschancen

Mehr Verständnis zeigte der Coach für die knapp vergebene Freistoßchance von Khalid Al-Bazaz nach rund einer Stunde (61.). Viel mehr Gelegenheiten auf den Ausgleich boten sich Kosova im zweiten Abschnitt gegen die ausgebuffte Heimelf aber nicht. So war es dann folgerichtig auch der VfL, der das letzte Wort vor stimmungsvoller Kulisse hatte. Und dieses war durchaus bemerkenswert. Einen langen Lauf mit Ball am Fuß schloss Nils Friebe mit einem technisch anspruchsvollen Lupfer über FCK-Keeper Robert Marabian ab (79.). Da sah man, warum Jüchens flinker Offensivmann für Borussia Mönchengladbachs U23 auch schon in der Regionalliga West auf dem Platz stand. Mit seinem jetzigen Klub könnte Friebe in wenigen Wochen in die Oberliga aufsteigen.

Als neuer Spitzenreiter hat der VfL nun wieder die besten Karten. Aber auch Kosova darf sich als Zweiter mit fünf Zählern Vorsprung auf Rang drei weiterhin berechtigte Hoffnung auf den Durchmarsch in Liga fünf machen. Der VfL liegt zum einen in Schlagdistanz, zum anderen würde nach jetzigem Stand auch der Tabellenzweite direkt aufsteigen. Das ist so lange der Falle, so lange nur ein Vertreter vom Niederrhein aus der Regionalliga West absteigen muss. Aktuell ist der KFC Uerdingen besonders gefährdet. Mit Fortunas U23 und dem Wuppertaler SV verschafften sich am Wochenende die beiden anderen bedrohten Klubs mit Siegen Luft. Würde auch eines dieser beiden Teams oder sogar beide Teams gemeinsam mit dem KFC absteigen, müssten die Tabellenzweiten der beiden Landesliga-Staffeln am Saisonende in einer Entscheidungsrunde einen dritten Aufsteiger in die Oberliga ausspielen.