Kosova droht den Aufstiegsplatz zu verlieren. – Foto: Andreas Bornewasser

FC Kosova Düsseldorf taumelt im Aufstiegskampf Nach dem nächsten Rückschlag gegen Cronenberg droht der Landesligist den Durchmarsch in die Oberliga zu verspielen.

Was ist nur mit dem FC Kosova los? Der Landesligist ist auf der Zielgeraden der Saison völlig von der Erfolgsspur abgekommen. Auch im ersten Spiel nach der überraschenden Trennung von Cheftrainer Mohamed El Mimouni blieb der erhoffte Befreiungsschlag aus. Im Heimspiel gegen den Abstiegskandidaten Cronenberger SC zog Kosova am Sonntagnachmittag mit 0:1 den Kürzeren. Damit wartet der Tabellenzweite bereits seit vier Spielen auf einen Sieg. Der angestrebte Durchmarsch in die Oberliga droht so zu platzen.

Interimstrainer Shiqeri Alili vertraut bei seiner Premiere auf Bewährtes. Für Qlirim Koshtanjeva, der aufgrund von Visa-Angelegenheiten in dieser Spielzeit wohl nicht mehr zum Einsatz kommen dürfte, rückte Mohamed Karma in die Startelf. Für Torjäger Max Stellmach blieb somit zunächst erneut nur ein Platz auf der Ersatzbank. Stellmachs kongenialer Partner Fatlum Ahmeti hätte die Partie im Stadion an der Karl-Hohmann-Straße aus Sicht der Platzherren schon früh in die richtigen Bahnen lenken können. Doch der 32-Jährige, der die Torjägerliste mit 22 Treffern anführt, scheiterte nach knapp einer Viertelstunde aus elf Metern an Cronenbergs Keeper Yannik Radojewski. Ahmetis vergebener Strafstoß war im ersten Abschnitt indes nicht die einzige Gelegenheit des FCK, der entweder nicht genau genug zielte, am guten Radojewski oder wie Khalid Al-Bazaz (8.) am Aluminium scheiterte.