FC Kosova Düsseldorf tätigt noch zwei späte Transfers

Der FC Kosova Düsseldorf darf sich an Karneval über einen souveränen Auftakt in das Spieljahr 2026 freuen: 2:0-Siege gegen TuRU Düsseldorf und den FC Remscheid halten das Team von Ibo Cöl im Aufstiegsrennen, für das sich der Klub im Winter verstärkt hat. Rund um den Deadline Day hat der FCK noch zwei weitere Spieler an Land gezogen.
Mit vier Punkten Rückstand auf den mögliche Relegations- oder Aufstiegsplatz haben die Düsseldorfer erneut gute Chancen auf die Oberliga - der Traum lebt also aufs Neue. Der erst 19-jährige Lorik Haxhimusa absolviert sein erstes Seniorenjahr in Düsseldorf. Der Stürmer lief in der Niederrheinliga für Dostlukspor Bottrop und den TSV Meerbusch auf und wird die kommenden Monate sicherlich auch nutzen, um von den Offensivspielern wie Fatlum Ahmeti zu lernen.
Während Haxhimusa also schon am Niederrhein gespielt hat, war der Weg von Ishaq Khalil ein deutlich weiterer zum FC Kosova. Der Marokkaner verbrachte die vergangene Saison in Nordsachsen, die Hinrunde lief er für den oberbayerischen Landesligisten SVN München auf. Der Linksfuß, der in Bayern zwei Toren in neun Partien schoss, soll in Düsseldorf bereits Eindruck hinterlassen haben, deshalb sollte es nicht wundern, wenn er bereits gegen den SC Union Nettetal am kommenden Sonntag zum Einsatz kommt (22. Februar).
Vor dem Kreispokal-Halbfinale Ende März beim DSC 99 hat Kosova nach Nettetal noch die VSF Amern, die SG Unterrath, Victoria Mennrath und die DJK Gnadental vor der Brust. Alles machbare Aufgaben für den formstärksten Düsseldorfer Landesligisten, der wohl wieder bis zum Saisonende um die vorderen Plätze ringen wird.
