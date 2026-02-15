FC Kosova Düsseldorf tätigt noch zwei späte Transfers

Kosova-Trainer Ibo Cöl. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

Der FC Kosova Düsseldorf darf sich an Karneval über einen souveränen Auftakt in das Spieljahr 2026 freuen: 2:0-Siege gegen TuRU Düsseldorf und den FC Remscheid halten das Team von Ibo Cöl im Aufstiegsrennen, für das sich der Klub im Winter verstärkt hat. Rund um den Deadline Day hat der FCK noch zwei weitere Spieler an Land gezogen.

Mit vier Punkten Rückstand auf den mögliche Relegations- oder Aufstiegsplatz haben die Düsseldorfer erneut gute Chancen auf die Oberliga - der Traum lebt also aufs Neue. Der erst 19-jährige Lorik Haxhimusa absolviert sein erstes Seniorenjahr in Düsseldorf. Der Stürmer lief in der Niederrheinliga für Dostlukspor Bottrop und den TSV Meerbusch auf und wird die kommenden Monate sicherlich auch nutzen, um von den Offensivspielern wie Fatlum Ahmeti zu lernen.

Feiert Ishaq Khalil gegen Nettetal sein Debüt?

So., 22.02.2026, 15:30 Uhr SC Union Nettetal Nettetal FC Kosova Düsseldorf FC Kosova 15:30 PUSH

Während Haxhimusa also schon am Niederrhein gespielt hat, war der Weg von Ishaq Khalil ein deutlich weiterer zum FC Kosova. Der Marokkaner verbrachte die vergangene Saison in Nordsachsen, die Hinrunde lief er für den oberbayerischen Landesligisten SVN München auf. Der Linksfuß, der in Bayern zwei Toren in neun Partien schoss, soll in Düsseldorf bereits Eindruck hinterlassen haben, deshalb sollte es nicht wundern, wenn er bereits gegen den SC Union Nettetal am kommenden Sonntag zum Einsatz kommt (22. Februar).