FC Kosova Düsseldorf kündigt Transferoffensive an

Dass es beim FC Kosova in Sachen Transfermeldungen etwas länger gestockt habt, kommt nicht von ungefähr: "Wir haben ein bisschen später angefangen, denn die Wahlen für den neuen Präsidenten waren am 22. Juni. Es war für mich und Arben Nuha zusammen in der sportlichen Leitung schwer. Wir haben es aber für die kurze Zeit sehr gut hinbekommen", kündigte Sportdirektor Shiqeri Alili im Gespräch mit FuPa Niederrhein an. Tröpfchenweise sollen Transfers in den kommenden Tagen verkündet werden, haben unter anderem auch schon im Training mitgewirkt.

Selbstverständlich ist das in Anbetracht des personellen Aderlasses in den Reihen der Düsseldorfer keinesfalls. Jüngst verpflichtete der Verein zwar mit Agan Ljeza (SG Unterrath) und Leon Azemi (1. FC Mönchengladbach) zwei entwicklungsfähige Youngster, doch nach aktuellem Kenntnisstand (10. Juli, 13.30 Uhr) stehen dem Team von Neu-Trainer Alfonso del Cueto lediglich 13 Feldspieler zur Verfügung. Leistungsträger wie Arton Tolaj, Oscar James Callan (beide Holzheimer SG) und Maximilian Stellmach (TuRU Düsseldorf) hinterlassen in jedem Fall eine gewaltige qualitative Lücke, die es zu schließen gilt.

"Es ist schon schade, aber das ist Fußball. Das musst du akzeptieren", sagte Alili zum Verlust der Stammkräfte. "Zum Beispiel Oscar hat uns von Anfang an gesagt, dass er höher spielen will, er ist auch noch jung und sehr talentiert."

Sein nomineller Ersatz im zentralen Mittelfeld ist mit Beslind Fazlija (TVD Velbert) gefunden, auch Blerton Muharremi (DV Solingen) dürfte ein häufig gesehener Name in der Startelf werden. In jedem Fall bleiben feste Größen wie Fatlum Ahmeti, Astrit Hyseni und Bujar Idrizi dem Verein erhalten. In der Tiefe und Breite gibt es aber noch weiterhin Nachholbedarf.

Unter dem Radar wird der FC Kosova in der kommenden Saison keinesfalls mehr laufen. Besonders wenn die von Alili angekündigte Transferflut auch den ein oder anderen Hochkaräter mit sich zieht.