Am Ball: Mohamed Karma. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

FC Kosova Düsseldorf holt Flügelstürmer zurück Der dribbelstarke Mohamed Karma wechselte im Sommer vom FC Kosova Düsseldorf zum FC Büderich in die Oberliga, kehrt nach einem Halbjahr aber zurück.

Der FC Kosova Düsseldorf darf sich auf einen Rückkehrer freuen: Mohamed Karma verlässt den FC Büderich nach einem Halbjahr wieder und schließt sich dem Düsseldorfer Landesligisten erneut an.

Erst vor einem Jahr kam Karma, der mittlerweile 20 Jahre alt ist, von Germania Hilfarth zum FC Kosova. Zuvor überzeugte der Flügelstürmer in der U19-Mittelrheinliga für den FC Wegberg-Beeck und konnte auch in der Landesliga Eindruck hinterlassen. In zehn Spielen traf er zweimal und legte drei weitere Treffer auf. Unter anderem war er beim wichtigen 4:3-Erfolg der Kosovaren in Holzheim einer der besten Akteure auf dem Platz, den Aufstieg in die Oberliga verpassten die Düsseldorfer in der Folge knapp. Karma wartet auf sein erstes Oberliga-Spiel