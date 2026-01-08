FC Kosova Düsseldorf holt Flügelstürmer zurück

Der FC Kosova Düsseldorf darf sich auf einen Rückkehrer freuen: Mohamed Karma verlässt den FC Büderich nach einem Halbjahr wieder und schließt sich dem Düsseldorfer Landesligisten erneut an.
Erst vor einem Jahr kam Karma, der mittlerweile 20 Jahre alt ist, von Germania Hilfarth zum FC Kosova. Zuvor überzeugte der Flügelstürmer in der U19-Mittelrheinliga für den FC Wegberg-Beeck und konnte auch in der Landesliga Eindruck hinterlassen. In zehn Spielen traf er zweimal und legte drei weitere Treffer auf. Unter anderem war er beim wichtigen 4:3-Erfolg der Kosovaren in Holzheim einer der besten Akteure auf dem Platz, den Aufstieg in die Oberliga verpassten die Düsseldorfer in der Folge knapp.
Von der höchsten Liga am Niederrhein träumt der FC Kosova auch 2026. Als Tabellensiebter der Landesliga, Gruppe 1, fehlen dem Team von Ibo Cöl lediglich vier Punkte auf Rang zwei, der möglicherweise zur Relegation um den Aufstieg in die Oberliga Niederrhein berechtigt. Sollte der Sprung in diesem Jahr gelingen und Karma dann weiter ein Teil des Teams sein, könnte er in neuen Spielzeit seinen ersten Oberliga-Einsatz entgegenfiebern. In Büderich blieb er zuletzt nämlich ohne Ligaspiel. Besser lief es dagegen in der Hallen-Liga "Icon League". Beim Wontorriors FC machte er mit neun Toren in sechs Partien nachhaltig auf sich aufmerksam. Im selben Team kickte übrigens auch der ehemalige Ober- und Landesliga-Spieler Leonard Lekaj, der im Winter zum 1. FC Viersen gewechselt ist.
