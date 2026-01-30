FC Kosova Düsseldorf greift Platz zwei an

Das werden die Anhänger des FC Kosova gerne hören. Vor dem Rückrundenstart in der Landesliga hat sich Trainer Ibo Cöl offen und selbstbewusst zu den verbleibenden Saisonzielen geäußert. „Wir nehmen den zweiten Tabellenplatz ins Visier“, sagte der 47-Jährige einen Tag vor dem Derby bei Turu 80. Heißt: Kosova will gemeinsam mit dem souveränen Spitzenreiter und designierten Aufsteiger Spielvereinigung Solingen-Wald in die Oberliga marschieren.
Angesichts von nur vier Punkten Rückstand auf den derzeitigen Tabellenzweiten SC Kapellen scheint das Vorhaben auf dem Papier nicht utopisch. Doch ist Kosova tatsächlich reif für die Oberliga? „Wir haben Ende des letzten Jahres gezeigt, was wir können und das Team in der Winterpause noch einmal verstärkt“, sagt Cöl im Rückblick auf die letzten beiden Ligaspiele, in denen es ein 2:2 gegen DV Solingen (3.) und ein 3:1 gegen Kapellen gab.
Ihre Klasse müssen die Benrather auch am Freitagabend an der Feuerbachstraße unter Beweis stellen, wenn sie die ehrgeizigen Ziele nicht frühzeitig aus den Augen verlieren möchten. „Ich denke, wenn wir konzentriert und voll bei der Sache sind, werden wir die drei Punkte mit nach Hause nehmen. Entscheidend wird sein, dass niemand den Gegner unterschätzt“, sagt Cöl vor dem Aufeinandertreffen mit den auf Rang Elf liegenden Oberbilkern.
Schon alleine das Hinspiel sollte Kosova Warnung genug sein. Im Stadion an der Karl-Homann-Straße setzte sich die Turu zum Saisonstart in einer engen Partie mit 3:2 durch. Auf Seiten der Oberbilker hätte niemand etwas gegen eine Wiederholung des Resultats. Allerdings gehen die Blau-Weißen mit kleineren Sorgenfalten in das Spiel.
Die Vorbereitung enthielt Licht und Schatten. In den Tests gegen die Sportfreunde Gerresheim (4:3), SV Scherpenberg (3:4) und den 1.FC Lintfort (0:2) gelang es nicht, über 90 Minuten an das Optimum heranzureichen. Vor allen Dingen die Anzahl der Gegentore dürfte den immer noch an der Schulter verletzten Francisco Carrasco und sein Trainerteam beschäftigen.
Kleiner Lichtblick: Der in der jüngeren Vergangenheit von Verletzungen geplagte Maurice Bankoue machte in der Vorbereitung einen großen Schritt nach vorne. Der 25-Jährige dürfte am Freitag auch sofort ein Kandidat für die Startelf sein, denn in der Abwehr sind die Alternativen aufgrund der Ausfälle von Daniel Rey (gesperrt) und Lukas Reitz (verletzt) dünn gesät, zumal es den Verantwortlichen bislang nicht gelang, die gewünschte Verstärkung für diesen Mannschaftsteil und damit auch einen Ersatz für den im Winter ausgerechnet zum FC Kosova zurückgekehrten Joshua Sumbunu zu verpflichten.