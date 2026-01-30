FC Kosova Düsseldorf greift Platz zwei an

Die Vorbereitung enthielt Licht und Schatten. In den Tests gegen die Sportfreunde Gerresheim (4:3), SV Scherpenberg (3:4) und den 1.FC Lintfort (0:2) gelang es nicht, über 90 Minuten an das Optimum heranzureichen. Vor allen Dingen die Anzahl der Gegentore dürfte den immer noch an der Schulter verletzten Francisco Carrasco und sein Trainerteam beschäftigen.

Kleiner Lichtblick: Der in der jüngeren Vergangenheit von Verletzungen geplagte Maurice Bankoue machte in der Vorbereitung einen großen Schritt nach vorne. Der 25-Jährige dürfte am Freitag auch sofort ein Kandidat für die Startelf sein, denn in der Abwehr sind die Alternativen aufgrund der Ausfälle von Daniel Rey (gesperrt) und Lukas Reitz (verletzt) dünn gesät, zumal es den Verantwortlichen bislang nicht gelang, die gewünschte Verstärkung für diesen Mannschaftsteil und damit auch einen Ersatz für den im Winter ausgerechnet zum FC Kosova zurückgekehrten Joshua Sumbunu zu verpflichten.