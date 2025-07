FC Kosova Düsseldorf geht mit neuem Chefcoach in die Saison

Zum Ausklang der Vorsaison ergab sich noch spontan Bewegung auf der Trainerbank vom FC Kosova Düsseldorf. Shiqeri Alili übernahm damals interimsweise den Job von Mohamed El Mimouni. Die Rolle des Feuerwehrmanns wurde schlussendlich jedoch nicht mit Erfolg gekrönt. Alili rotiert nun in das Amt des Sportdirektors, während ein hocherfahrenes Gesicht in die Rolle des Übungsleiters tritt: Alfonso del Cueto, wechselt von Bezirksligist RW Wülfrath zum ambitionierten Düsseldorfer Landesligisten.

Als Reaktion auf eine nicht enden wollende Pleiteserie zogen die Vereinsverantwortlichen des FC Kosova in den entscheidenden Wochen der abgelaufenen Saison die Reißleine und versuchten in Person von Alili noch einmal frischen Wind durch die Mannschaft zu bringen. Ein Unterfangen, was schließlich nur knapp scheiterte.

Für die nun anstehende Saison darf mit Alfonso del Cueto die Mission Oberliga-Aufstieg neu aufgerollt werden. Der 62-Jährige Spanier bringt in jedem Fall die Erfahrung auf dem nächsthöheren Niveau mit, führte er schon kurz nach der Jahrtausendwende den SV Borussia Wuppertal durch die Oberliga, einige Jahre später stand er bei Ratingen 04/19 in Amt und Würden. Nach der Zwischenstation beim DV Solingen schien del Cueto sich eigentlich in Wülfrath gut eingelebt zu haben, formulierte im Gespräch mit der Rheinischen Post vor knapp einem Monat auch noch Visionen für die Zukunft des Vereins: "Wir sind ein kleiner und junger Verein", sagte del Cueto damals über die Rot-Weißen aus Wülfrath. "Es gibt viele Sachen, die wir jetzt versuchen besser zu machen. Kleinigkeiten, die wichtig sind in der Organisation. Ziel ist, dass es professioneller wird, dafür muss man aber mit anpacken."