FC Kosova düpiert Unterrath im Derby

Zumindest seinen Humor hatte Deniz Aktag nach der 0:3-Niederlage gegen den FC Kosova noch nicht verloren. „Aus Respekt vor meinem Trainerkollegen Alfonso Del Cueto haben wir die Punkte heute hier gelassen und werden nun versuchen, sie uns woanders wieder zu holen“, sagte der Coach der SG Unterrath im Anschluss an ein aus seiner Sicht enttäuschendes Landesliga-Stadtduell.

Mit einem Sieg hätte sich Unterrath an die Tabellenspitze katapultieren können. Doch diese Chance ließen die Mannen um Kapitän Michael Blum auf der Platzanlage des VfL Benrath liegen. „Wir haben heute überhaupt keine Derbystimmung gehabt. Es sah so aus, als wären die Jungs mit ihren Köpfen noch in der Disco gewesen“, ärgerte sich Deniz Aktag über den ziemlich blutleeren Auftritt seines Teams.

Auf der anderen Seite war es um die Gemütslage von Alfonso Del Cueto natürlich besser bestellt. Zum zweiten Mal in dieser Saison hielt Kosova in einem Pflichtspiel hinten die Null. Das war die Basis für den dritten Sieg im fünften Ligaspiel, den Roman Callan (37.), Egzon Zendeli (48.) und der eingewechselte Fatlum Ahmeti (90.) mit ihren Treffern sicherten.

„Wir haben Kosova das Toreschießen gleich zweimal mit haarsträubenden individuellen Fehlern leicht gemacht“, monierte Aktag, der auch in der Offensive viel Leerlauf sah. „Wir hatten vor der Pause gar keinen Zugriff und haben vorne keine Bälle festmachen können“, so der Unterrather Linienchef weiter.

Mit gleich drei Wechseln ließ Aktrag seinen kritischen Worten in der Halbzeitpause auch Taten folgen. Und siehe da, mit Bünyamin Dogan, Ibrahim Jaha und Dustin Hörz wurde das Spiel der Gäste auch etwas besser, ohne dass der Sieg der Hausherren aber in Gefahr geriet. „Ich gratuliere Kosova zu einem auch in der Höhe verdienten Erfolg“, sagte Aktag in Richtung seines befreundeten Trainerkollegen Del Cueto. Dieser wiederum war sehr zufrieden mit dem Ergebnis, sieht aber auch sehr viel Entwicklungspotenzial bei seiner Mannschaft.

Torfolge stimmt

„Wir haben heute das 1:0 zum richtigen Zeitpunkt gemacht. In der zweiten Halbzeit haben wir uns etwas zurückgezogen und leider die Konter nicht richtig ausgespielt. Auch wenn Unterrath nicht viel Chancen hatte, war es ein enges Spiel. Wir müssen in Zukunft besser Fußball spielen“, meinte Del Cueto.

Etwas überraschend hatte der Spanier zu Beginn seinen Torjäger Fatlum Ahmeti auf der Bank gelassen. Del Cueto begründete dies mit taktischen Erwägungen. „Wir wollten noch einen laufstarken Mann mehr im Mittelfeld haben.“ Ahmeti stellte nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung mit dem Tor zum 3:0-Endstand seinen Wert für das Team unter Beweis.

Mit dem letztlich ungefährdeten Sieg zog Kosova nach Punkten gleich mit der SGU. Schon Auf den Rängen sechs und sieben trennen beide Klubs nur zwei Zähler von Tabellenführer ASV Süchteln. Genau diesen fordert die SG Unterrath am kommenden Sonntag heraus, während Kosova bereits am Freitag bei Victoria Mennrath gastiert und mit einem weiteren Dreier sogar vorübergehend die Tabellenführung übernehmen könnte.