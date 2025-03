FC Kosova dominiert TuRU 80 im Derby

Am Schluss war es tatsächlich ein Spiel auf ein Tor. Im Derby gegen TuRU 80 fuhr der FC Kosova am Sonntagnachmittag in der Landesliga einen ungefährdeten 4:0-Heimerfolg ein.

Nach zähem Beginn spielte die Mannschaft von Mohamed El Mimouni mit den Gästen aus Oberbilk in den letzten dreißig Minuten Katz und Maus. Vor allen Dingen Fatlum Ahmeti hatte dabei seinen Spaß. Kosovas Torjäger profitierte von der Systemumstellung, die sein Trainer eigens für ihn vorgenommen hatte. Mit Qlirim Koshtanjeva (traf zum 4:0-Endstand, 80.) und Khalid Al-Bazaz an seinen Seiten entzog sich der dreifache Torschütze (26., 59.,68.) immer wieder geschickt der gegnerischen Deckung.

Ein Spiel auf ein Tor – das drohte es im Stadion des VfL Benrath zunächst tatsächlich zu werden. Die Verantwortlichen des FCK staunten jedenfalls nicht schlecht, als sie ihre neue Spielstätte an der Karl-Homann-Straße betraten. Denn dort fehlte ein Tor, welches dann flugs von einem Nachbarplatz herübergetragen werden musste. Während Mohamed El Mimouni über diesen Umstand noch schmunzeln konnte, bereitete ihm die Qualität des Naturrasens schon mehr Kopfzerbrechen. „Ein gepflegtes Passspiel ist darauf kaum möglich“, konstatierte der Trainer der Platzherren und kündigte Besserung an. „Wir haben im Verein schon jemanden gefunden, der sich künftig um den Rasen kümmern wird“, so der 41-Jährige weiter.

„Am Ende konnten wir froh sein, dass sie uns nicht abgeschossen haben“, kannte auch Turus Trainer Francisco Carrasco die Überlegenheit des Kontrahenten in der Phase nach dem 2:0 (59.) an.

Der Untergrund ist ein Faktor

Der dürftige Zustand des Untergrunds war sicherlich ein Grund dafür, warum das Derby vor rund 300 Zuschauern eher schleppend begann. Erst als Fatlum Ahmeti erstmals die Lücke in Turus Abwehr fand und souverän zum 1:0 einschoss (26.), nahm das Spiel an Fahrt auf. „Wir haben es im ersten Abschnitt versäumt, unser Tor zu machen“, ärgerte sich Turus Trainer Francisco Carrasco über vergebene Schusschancen von Mohamed Darwish (30., 44.). Richtig auf die Palme brachte den Spanier dann der Elfmeterpfiff von Schiedsrichter Marco Lechtenberg vor dem 2:0 (59.). „Das war für mich kein Strafstoß und letztlich der Knackpunkt, der uns das Genick gebrochen hat“, sagte Carrasco zum angeblichen Foul von Lukas Reitz an Fatlum Ahmeti.

Über den zweiten Teil der Aussage konnte man am Ende jedoch trefflich diskutieren. Unstrittig war, dass die TuRU läuferisch in der Schlussphase nicht mehr ebenbürtig war und meist einen Schritt zu spät kam. Zur Wahrheit gehörte aber auch, dass Kosova schon vor dem 2:0 bei Chancen von Koshtanjeva (51.) und Al-Bazaz nah dran am zweiten Treffer war. Ein Plan, wie sie die Individualisten Kosovas aus dem Spiel nehmen und den Gegner in eine Falle locken möchten, war auf Seiten der Oberbilker irgendwie nicht zu erkennen. Mohamed El Mimouni war darüber nicht unglücklich. „Es war ein Risiko, bei den Temperaturen auf den großen Rasenplatz zu gehen, zumal die Jungs auch wegen Ramadan schon leiden müssen. Am Ende haben wir die Aufgabe aber gut gelöst“, so der Coach.

Dass Khalid Al-Bazaz nach über einem Jahr wieder in einem Ligaspiel für Kosova auf dem Platz stand, war ebenfalls ein gutes Zeichen aus Sicht der Gastgeber. Al-Bazaz war beim Tabellenzweiten direkt an einigen gefährlichen Aktionen beteiligt.