FC Kosova bleibt unaufhaltsam - München West überrollt Neuried klar

– Foto: Maximilian Merkl

Aufstiegsrennen nimmt Fahrt auf

Der 22. Spieltag der Kreisliga 2 bot ein spannendes Wechselspiel zwischen den Spitzenteams. FC Kosova München untermauerte seine Dominanz mit einem klaren 3:0 gegen FC Alte Haide – DSC München. Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgte Besar Gjocaj direkt nach der Pause für die Führung, ehe Armend Kovaci mit einem Doppelpack den verdienten Erfolg sicherte.

Auch Verfolger SV München West präsentierte sich in Topform und ließ TSV Neuried beim 4:0 keine Chance. Lukas Hogeback eröffnete früh, bevor Laurin Vogel, Ferdinand Hansel und Ivan Petrovic nachlegten. Die Defensive der Gäste war in keiner Phase auf Augenhöhe.

Ein echtes Offensivspektakel lieferten FC Teutonia München und TSV 1860 München III. Nach wechselnden Führungen rettete ein später Foulelfmeter von Amar Lovic den Punkt für die Gastgeber. Für den Tabellenvierten FC Fürstenried war die Partie gegen FT München Gern ein Krimi: Nach einem 3:0 zur Pause wurde es noch einmal eng, ehe der knappe 3:2-Erfolg über die Zeit gebracht wurde.

Kampf um Klassenerhalt bleibt offen

Im Tabellenkeller erkämpfte TSG Pasing ein 3:3 gegen TSV München-Solln. Kerim Özdemir glich in der 85. Minute aus, nachdem die Gäste zuvor kurz vor Schluss in Führung gegangen waren. Für Pasing ein wichtiger Punkt im Abstiegskampf.

DJK Pasing setzte sich in einem torreichen Duell mit 4:2 gegen FC Neuhadern München durch. Früh führten die Gastgeber bereits 4:0, bevor Ervin Mujkic mit zwei Treffern für die Gäste Ergebniskosmetik betrieb. Eine Rote Karte in der Nachspielzeit für Denis Emrulla trübte die Freude etwas.

TSV Großhadern verschaffte sich mit einem 3:0-Heimsieg über TSV Gräfelfing Luft im unteren Mittelfeld. Florian Rieder schnürte dabei einen Doppelpack.

Im Tabellenbild bleibt FC Kosova München klar auf Aufstiegskurs, während TSG Pasing und FT München Gern die direkte Abstiegszone belegen. TSV Neuried und TSV München-Solln befinden sich auf den Relegationsplätzen, wobei der direkte Vergleich bei Punktgleichheit entscheidend ist.