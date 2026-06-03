FC Koeppchen auch kommende Saison in der Ehrenpromotion

Erleichterung beim FC Koeppchen nach dem Klassenerhalt – Foto: Alfred Mehles

Im Relegationsspiel zwischen dem FC Koeppchen und Mosel-Rivale CS Grevenmacher zeigte der Zweitligist eine starke erste Halbzeit, die letztlich der Grundstein für den 2:1-Sieg werden sollte. Das Spiel begann furios: bereits in der 4.Minute knallte Schmit das Leder nach einem Zuspiel von Peixoto Rodrigues zum 1:0 in die Maschen. Grevenmacher befand sich zu Beginn wohl im Tiefschlaf und hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden, doch Koukouch sorgte in der 15.Minute mit einem Schuss, der aber nur ins Außennetz ging, für Aufsehen. In der 17.' erhöhte Touré nach einem ähnlichen Spielzug auf 2:0, was die Stimmung der Fans auf den Höhepunkt brachte.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich ein anderes CSG-Team: in der 53.' gelang Almeida der Anschlusstreffer aus 16 Metern, was das Spiel wieder spannend machte. Der Druck des Erstdivisionärs nahm zu und Kips hatte eine große Chance, die jedoch vom Wormeldinger Keeper glänzend pariert wurde. Im zweiten Abschnitt agierte der FC Koeppchen passiver während Grevenmacher viel versuchte, um den Ausgleich zu erzielen. Trotz mehrerer Torchancen sollte es dazu aber nicht mehr kommen.

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Stimmen zum Spiel

(eingeholt von Andreas Arens)

Ivo Silva (FC Koeppchen) „Wir machen es mit Stil. In der 1.Halbzeit hatten wir uns vorgenommen, Gas zu geben, wir lagen vorne und schießen das 2:0 vor der Halbzeit. Dann ist das so eine heikle Situation. Man spielte die ganze Saison gegen den Abstieg und hat schon mal solche Spiele noch verloren, das spürt man dann.

Ich glaube, insbesondere in der Rückrunde haben wir als Team immer wieder bewiesen, dass wir standhalten können. Grevenmacher hat in der 2.Hälfte Gas gegeben, während 25 Minuten hatten wir da richtig Stress mit ihnen. Am Ende war es dann wieder okay. Ich ziehe den Hut vor Grevenmacher, die dann doch eine gute Saison gespielt haben.“

Sven Becker (CSG): „In der 1.Halbzeit haben wir den Matchplan überhaupt nicht auf den Platz bekommen. Das, was wir besprochen hatten, haben wir gar nicht umgesetzt. Zur 2.Hälfte wechselten wir dreimal, danach spielte eine andere Musik. Da haben wir es Wormeldingen sehr schwer gemacht. Wenn man früh 2:0 in einem Barrage-Spiel zurückliegt, dann wird es schwer, auch wenn es nicht unmöglich ist, zurückzukommen.

Da muss dann aber das Mentale mitspielen. Wenn man jedoch nicht von der ersten Minute an im Spiel und wach ist, dann wird es schwer. (…) Das Ziel von Grevenmacher ist es immer, so weit oben wie möglich zu spielen. Dieser Wille ist auch bei der Mannschaft da. Jetzt sind wir gefallen, doch wir stehen als Mannschaft, Verein und Stadt wieder auf.“