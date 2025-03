FC Kleve U15: Umut Akpinar behält wieder Recht

Die C-JUnioren des 1. FC Kleve hatten einen starken Tag. – Foto: Michael Gorke

Das ist eine faustdicke Überraschung: Die abstiegsgefährdeten C-Junioren des 1. FC Kleve feierten in der Niederrheinliga einen 2:0 (2:0)-Erfolg gegen Tabellenführer Rot-Weiß Oberhausen. Schon beim 1:2 im Hinspiel hatten die Klever Talente an der Sensation geschnuppert, jetzt gelang sie. Zum Matchwinner avancierte Theo Boßmann, der in der ersten Halbzeit beide Klever Treffer (18., 27.) erzielte. Erst war Boßmann nach einem Eckball zur Stelle, dann umkurvte er nach einer Balleroberung den Oberhausener Keeper und schob zum 2:0 ein.

Ganz zur Freude seines Trainers, der voll des Lobes war: „Ich muss den Jungs ein großes Kompliment machen. Uns fehlen drei Stammspieler, auf die wir längerfristig verzichten müssen. Zwei Spieler aus der U14 sind direkt in die Startelf gerückt. Das war schon Wahnsinn, was die Jungs da geleistet haben", sagte Umut Akpinar, der das Spiel im Vorfeld zum leichtesten überhaupt erklärt hatte – eben, weil seine Schützlinge nichts zu verlieren hatten. Um am Ende einen der vier Relegationsplätze zu belegen, müssen sie jedoch noch mindestens vier Zähler aufholen.