FC Kilchberg-Rüschlikon: Adrian Frare kehrt zurück Drittligist stellt Weichen von Emir Buljina · Heute, 17:53 Uhr · 0 Leser

– Foto: regional - fussball.ch

Beim FC Kilchberg-Rüschlikon kommt es zu einem Wechsel auf der Trainerposition. Igor Klasan wird sein Amt nach Saisonende im gegenseitigen Einvernehmen niederlegen.

Gleichzeitig präsentiert der Verein mit Adrian "Atzgi" Frare seinen Nachfolger, der ab Sommer 2026 die 1. Mannschaft übernehmen wird. Mit Frare kehrt ein waschechtes Eigengewächs zurück an die Hochweid. Der 52-Jährige ist in Kilchberg aufgewachsen, durchlief alle Juniorenstufen beim FCKR und war lange Jahre selbst Spieler der 1. Mannschaft. Nach seiner aktiven Karriere sammelte er als Trainer Erfahrung beim FC Thalwil, FC Wollishofen und zuletzt beim FC Oberrieden.