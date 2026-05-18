FC Kilchberg-Rüschlikon: Adrian Frare kehrt zurück

Beim FC Kilchberg-Rüschlikon kommt es zu einem Wechsel auf der Trainerposition. Igor Klasan wird sein Amt nach Saisonende im gegenseitigen Einvernehmen niederlegen.
Gleichzeitig präsentiert der Verein mit Adrian "Atzgi" Frare seinen Nachfolger, der ab Sommer 2026 die 1. Mannschaft übernehmen wird.
Mit Frare kehrt ein waschechtes Eigengewächs zurück an die Hochweid. Der 52-Jährige ist in Kilchberg aufgewachsen, durchlief alle Juniorenstufen beim FCKR und war lange Jahre selbst Spieler der 1. Mannschaft. Nach seiner aktiven Karriere sammelte er als Trainer Erfahrung beim FC Thalwil, FC Wollishofen und zuletzt beim FC Oberrieden.
Adrian Frare trägt die Philosophie des FCKR klar weiter, mit eigenen Junioren in den Aktivmannschaften aufzutreten und somit die gute Jugendarbeit in Zählbares zu verwandeln. Aktuell spielen nicht weniger als 15 eigene Junioren in der 1. Mannschaft des FCKR. Ein Beleg für die erfolgreiche Nachwuchsförderung, die Frare als ehemaliger Junior selbst durchlaufen hat.
Für Frare schliesst sich damit ein Kreis: "Es ist eine grosse Freude, nach Hause zurückzukehren und den Verein zu trainieren, für den ich selbst so viele Jahre gespielt habe. Ich bin mit Herzblut dabei und freue mich riesig auf diese Aufgabe."
Der FC Kilchberg-Rüschlikon bedankt sich herzlich bei Igor Klasan und Milos Terzic für ihre wertvolle Arbeit und wünscht Ihnen für die Zukunft alles Gute.
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