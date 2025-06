FC Kiedrich und Biebrich 02 II jubeln

Region. Durch den 2:1-Rückspielerfolg (Hinspiel 1:1) vor 500 Zuschauern beim SSV Hattenheim hält der FC Kiedrich die Kreisoberliga, der SSV scheitert zum zweiten Mal in Folge in der Relegation. In der Runde zur Gruppenliga verwandelte Biebrich 02 II bei der TSG Wörsdorf das Hinspiel-1:4 in einen 6:0-Triumph. Die 02er stehen damit ebenso wie die SGN Diedenbergen im Endspiel (Mo., 15 Uhr, in Medenbach). Das aber nur gespielt wird, wenn an diesem Freitag der Gruppenliga-Vize Limburg 07 den Aufstieg verpasst. Ziehen die 07er in die Verbandsliga an, rücken 02-Zweite und SGN beide in die Gruppenliga. Wörsdorfs Scheitern hat zur Folge, dass die Verlierer der Rheingau-Taunus-Relegation keine Option mehr für die höhere Klasse haben.