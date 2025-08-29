FC Kiedrich überrascht nach Relegationskrimi mit starkem Saisonstart

Rheingau-Taunus. Vor nicht einmal drei Monaten stand der 1. FC Kiedrich am Abgrund: Nur durch eine dramatische Relegation gegen den SSV Hattenheim (2:1 n.V.) konnte der Verein den Klassenerhalt in der Kreisoberliga Rheingau-Taunus sichern. Heute aber zeigt sich ein völlig anderes Bild. Nach vier Spieltagen steht die Mannschaft auf dem vierten Tabellenplatz der Kreisoberliga Rheingau-Taunus – und sorgt mit starken Ergebnissen für positive Schlagzeilen.

In der neuen Saison scheint die Nervosität verflogen. Zum Auftakt gab es ein souveränes 3:1 gegen den FC Waldems, es folgte ein spektakuläres 6:1-Heimspektakel gegen Meilingen. Zwar musste man sich bei der 2:3-Niederlage in Heftrich knapp geschlagen geben, doch am jüngsten Spieltag erkämpfte Kiedrich beim 2:2 gegen den TuS Beuerbach einen weiteren Punkt. Mit sieben Zählern aus vier Spielen ist der FCK stark in die Saison gestartet.

Die Erinnerungen an das nervenaufreibende Relegationsduell sind noch frisch: 500 Zuschauer erlebten im Juni ein Wechselbad der Gefühle, ehe Kiedrichs Co-Kapitän Florian Theis in der Verlängerung den entscheidenden Treffer erzielte und Torhüter Marcel Morr in der Nachspielzeit den Sieg festhielt. „Eine unfassbare Teamleistung“, hatte FCK-Vorsitzender Bernd Helck damals gesagt. Was in dieser Dramatik begann, setzt sich nun als Aufbruchsstimmung fort.

Rückkehrer Rheingans als spielender Co-Trainer

Einen Anteil am Aufschwung hat Rückkehrer Laurenz Rheingans. Der 24-Jährige ist nach einem unglücklichen Zwischenstopp bei der SG Rauenthal/Martinsthal und damit verbundenem Kreuzbandriss nicht nur wieder fit, sondern glänzt auch auf dem Platz: vier Tore und drei Vorlagen stehen für ihn nach vier Spielen zu Buche. „Ich bin einfach froh, dass ich wieder gesund bin und fast alles wieder funktioniert“, sagt Rheingans im Gespräch. „Hier spiele ich mit Freunden zusammen, mit Menschen, die ich lange kenne. Dazu haben wir gute Neuzugänge und Jugendspieler, die immer mehr beitragen – das macht aktuell einfach Spaß.“

Dass die Mannschaft nach vier Spieltagen schon sieben Punkte gesammelt hat, sei zudem ein deutlicher Fortschritt: „In den letzten Jahren hatten wir diese Ausbeute teilweise erst zur Winterpause“, betont Rheingans.

Doppelte Power von der Bank

Besonders gut funktioniere die Zusammenarbeit im Trainerteam. Rheingans arbeitet eng mit Trainer Marc Wilhelm zusammen. „Marc bringt viel Erfahrung als Spieler und Trainer mit – davon nehme ich aktuell unheimlich viel mit“, erklärt Rheingans. „Wir ergänzen uns sehr gut, haben Zugriff auf Spieler jeder Altersklasse. Viele Jungs kenne ich schon aus meiner Zeit als Jugendtrainer, daher bin ich bisher sehr zufrieden.“

Auch für den Notfall sei Wilhelm stets bereit und hat selbst schon zwei Treffer beigesteuert: „Wenn es personell eng wird, ist Marc immer da, um einzuspringen“, erklärt Rheingans. „Für mich gilt: Ich will der Mannschaft egal in welcher Rolle weiterhelfen. Wenn dabei Tore und Vorlagen herauskommen, freut mich das – aber es geht ums Team.“

Einen Schlüssel für den guten Start sieht Rheingans in der Entwicklung abseits des Platzes: „In den letzten Jahren war die Trainingsbeteiligung nicht immer hoch, das ist aktuell ganz anders. Sowohl die Erste als auch die Zweite sind super besetzt. Dazu kommt der 2007er-Jahrgang, der immer stärker integriert wird – das ist unsere Zukunft.“ Diese Mischung aus erfahrenen Spielern und Talenten sei die Basis des Aufschwungs. „Wir haben uns punktuell verstärkt und schon einige junge Spieler integriert, die echten Mehrwert bringen. Alle ziehen mit, das macht im Moment riesigen Spaß“, ergänzt Rheingans.

Ein Beispiel ist Christian Schwab: Der 18-Jährige hat in zwei Einsätzen für die "Erste" bereits ein Tor und drei Vorlagen geliefert. „Das ist genau der Weg, den wir gehen wollen – junge Spieler fördern und gleichzeitig von erfahrenen Kräften lernen lassen“, sagt der Co-Trainer und nennt beispielhaft auch den erfahrenen Keeper Marcel Morr als „einen der Pfeiler, der den jungen Spielern viel mitgeben kann“.

Zwischen Demut und Zuversicht

Trotz des gelungenen Starts warnt Rheingans vor übertriebenem Optimismus: „Wir wissen, dass wir bisher noch kein Topteam als Gegner hatten. Aber wenn man bedenkt, dass wir in den letzten Jahren sieben, acht Punkte teilweise erst nach 13, 14 Spielen geholt haben, ist die Ausgangslage dieses Mal natürlich deutlich besser.“ Gleichzeitig macht der spielende Co-Trainer aber deutlich: „Unser Ziel bleibt, so früh wie möglich nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben“. Erst, wenn der Klassenerhalt gesichert sei, könne man nach vorne schauen. „Wir sind realistisch genug, um zu wissen, dass wir uns noch weiterentwickeln müssen – aber die Basis ist gelegt.“

Für die nächsten Jahre sei wichtig, das Gleichgewicht zu halten: „Wir wollen eine gute Mischung aus Erfahrenen und Jungen. Da sind wir aktuell glaube ich auf einem guten Weg und wenn sich eines unserer Talente so stark entwickelt, dass er irgendwann für höhere Ligen interessant wird, dann stehen wir da auch keinem im Weg. Unser Ziel ist es, Spieler in unseren Möglichkeiten bestmöglich zu entwickeln – und wir freuen uns, wenn sie möglichst lange mit uns den Weg gehen.“

Zum Abschluss richtet Rheingans den Blick bereits nach vorne. Vor dem kommenden Heimspiel gegen die SG Bad Schwalbach/Langenseifen gibt sich der spielende Co-Trainer optimistisch, warnt aber zugleich vor der Unberechenbarkeit des Gegners: „Das ist eine absolute Wundertüte – zuletzt haben sie sogar in doppelter Unterzahl noch 3:0 gewonnen. Das zeigt, dass sie an einem guten Tag jeden schlagen können.“ Für ihn und sein Team steht dennoch der eigene Auftritt im Vordergrund. „Wir konzentrieren uns auf uns, wollen unsere Leistung abrufen und erneut punkten. Wenn wir das schaffen, können wir auch gegen Bad Schwalbach bestehen.“