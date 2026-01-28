FC Kiedrich: Marc Wilhelm hört auf

Mit 48 immer noch in der Kreisoberliga am Ball. Im Sommer legt er sein Amt beim 1. FC Kiedrich als Spielertrainer nieder: Marc Wilhelm (links) hier im Zweikampf gegen Schlangenbads Bohdan Sosnovskyi (rechts). – Foto: Maren Michelchen - Archiv

Kiedrich. Im Rheingau-Taunus-Kreis ist er längst eine Institution. Auch mit 48 Jahren steht Marc Wilhelm Woche für Woche noch selbst auf den Sportplätzen der Region – seit zwei Jahren als Spielertrainer des 1. FC Kiedrich. Im Sommer endet dieses Kapitel: „Willi“, wie ihn alle nennen, wird seine Fußballschuhe endgültig an den Nagel hängen und auch sein Amt als Trainer beim Rheingau-Klub niederlegen. Sein Nachfolger steht bereits fest.

„Ich bin viel unterwegs durch den Fußball – das ist fast ein Full-Time-Job“, sagt Wilhelm. Für die Familie sei dabei nicht immer genügend Zeit geblieben, zudem wolle sich der 48-Jährige beruflich noch einmal weiterentwickeln. „Wenn ich etwas mache, dann möchte ich es auch zu 100 Prozent machen“, erklärt er seine Entscheidung. Wilhelm, der als Spieler der SG Walluf maßgeblich zum Aufstieg in die höchsten hessischen Spielklassen beigetragen hatte, übernahm im Sommer 2024 das Traineramt von Alex Moos. Gleichzeitig leitete er einen Umbruch ein, bei dem insbesondere die Integration eigener Jugendspieler im Fokus stand. In seiner ersten Saison führte Wilhelm den FCK über die Relegation zum Klassenerhalt in der Kreisoberliga. Derzeit rangieren die Kiedricher auf Platz elf.

„Wir danken Willi für sein großes Engagement und seine Hingabe für den Verein und wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste“, sagt Kiedrichs Vorsitzender Bernd Helck. Dem Verein werde Wilhelm weiterhin verbunden bleiben – „aber in keiner offiziellen Funktion. Ich werde noch ein bisschen bei den Alten Herren mitkicken, ansonsten möchte ich die Fußballschuhe aber an den Nagel hängen.“

Mit Laurenz Rheingans, bislang spielender Co-Trainer, übernimmt im Sommer ein bekanntes Gesicht. Der 25-Jährige wird nach aktuellem Stand der jüngste Trainer der Kreisoberliga Rheingau-Taunus – aber nicht als Spielertrainer. Aufgrund zweier schwerer Knieverletzungen hat er vorerst beschlossen, seine aktive Laufbahn zu beenden. „Ich bin froh und stolz, dass mir der Verein diese Aufgabe zutraut. Für mich ist das der perfekte Schritt, auch wenn er ein Jahr früher als gedacht kommt. Ich habe Bock, das ganze Projekt weiterzuführen und bin der Meinung, dass wir in Kiedrich viel erreichen können“, sagt Rheingans, der aktuell noch auf der Suche nach einem Co-Trainer ist.





