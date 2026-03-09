FC Kaunitz zeigt großen Kampf – und verliert dennoch

Engagiert, aber am Ende punktlos: Dennis Martens (l.) und der FC Kaunitz. – Foto: Philipp Bülter

Verl-Kaunitz. „Wir haben unseren Respekt im Spiel ein wenig zu spät abgelegt.“ Diese Erkenntnis benannte Levent Cayiroglu, Trainer des FC Kaunitz, am Sonntagabend gewohnt ruhig und besonnen, und doch schmerzte die Einsicht, dass bei der 2:4 (0:1)-Niederlage des Drittletzten in der Fußball-Westfalenliga 1 beim Tabellenzweiten RW Maaslingen mehr drin gewesen wäre.

In einer recht ereignisarmen ersten Halbzeit hatten die Kaunitzer durch Joel Kirsch den Pfosten getroffen – Felix Sczepurek hätte im Nachschuss auch das 1:0 für den Gast markieren müssen (20.). Stattdessen ging RWM in Führung, nachdem Kaunitz nicht eng genug an den Gegenspielern gewesen war (29.). Dass das Spitzenteam aus Maaslingen dann direkt nach der Pause das 2:0 (47.) und kurz danach gar das 3:0 nachlegte (60.), entschied bereits frühzeitig diese Begegnung.