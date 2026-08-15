FC Kaunitz: "Wir müssen uns steigern"

Kreis Gütersloh. Das Kreisderby zum Saisonstart der Fußball-Westfalenliga 1 zwischen dem FSC Rheda und dem FC Kaunitz fand im Gastgeber einen verdienten 2:0-Sieger. Mit entsprechend unterschiedlichen Ansätzen gehen die Teams in den 2. Spieltag: der FSC mit dem Gastspiel beim SV Mesum und der FC Kaunitz daheim gegen den VfL Theesen.
FC Kaunitz – VfL Theesen. „Wir wissen, dass wir uns steigern müssen“, gibt sich Levent Cayiroglu, Trainer des FC Kaunitz, nach der Auftaktniederlage selbstkritisch, betont aber gleichzeitig das Vertrauen in sein Aufgebot: „Wir haben unter unserem Niveau gespielt.“
Aus dem Pokalspiel-Highlight am Mittwoch gegen Drittligist SC Verl (0:6) kann Cayiroglu allerdings keine weiteren Erkenntnisse für den Vergleich mit dem VfL Theesen, der mit einem 2:2-Remis gegen den SC Herford gestartet ist, ziehen. „Das wird ein komplett anderes Spiel“, sieht der Coach sein Team vornehmlich vor der Aufgabe, weit mehr Torgefahr zu produzieren. Beim Spiel in Rheda gab es nur einen einzigen Torschuss zu notieren. Bitter für den FCK: Nach seiner Roten Karte aus dem Pokal-Spiel gegen Verl ist Abwehrchef und Kapitän Felix Frosch für vier Spiele gesperrt worden.
SV Mesum – FSC Rheda. Christopher Hankemeier, Trainer des FSC Rheda, registrierte den Auftaktsieg gegen den Kreisrivalen aus Kaunitz erleichtert, schränkte aber direkt ein: „Wir wissen das einzuschätzen“, war der schwache Auftritt des FCK für den FSC-Coach „so nicht zu erwarten“.
Mit der Umstellung auf eine Dreier-Abwehrkette hatte Hankemeier aber auch die richtige Maßnahme zu defensiver Stabilität getroffen, die auch nicht durch das frühzeitige Ausscheiden von Spencer Sievers beeinträchtigt wurde. „Jan Grunwald hatte so kaum Zeit, sich Gedanken über den ersten Einsatz nach der mehrmonatigen Pause wegen seiner Schulterverletzung zu machen“, freute sich der Coach über den überzeugenden Wiedereinstieg des eingewechselten Abwehrspezialisten.
Ob diese Defensivformation auch in Mesum Anwendung findet, wollte Hankemeier nicht bestätigen. „Es ist auf jeden Fall eine Option“, registriert der Coach nur die Möglichkeit, auf Stärken des Gegners oder auf den Spielverlauf taktisch reagieren zu können. Positiv stellt „Hanki“ auch die Entwicklung von Christoph Linnemann heraus, der sich vom reinen Stoßstürmer zu einem auch auf die Zehner-Position zurückweichenden Balleroberer und Torvorbereiter gemausert hat.