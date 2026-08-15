FC Kaunitz: "Wir müssen uns steigern" In der Fußball-Westfalenliga 1 wartet nach dem Highlight-Spiel auf die Kaunitzer nun der VfL Theesen. Der FSC Rheda spielt beim SV Mesum. von Norbert Röwekamp · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Der FC Kaunitz um Fabio Kristkowitz (r.) ist nun gegen den VfL Theesen gefordert. – Foto: Jens Dünhölter

Kreis Gütersloh. Das Kreisderby zum Saisonstart der Fußball-Westfalenliga 1 zwischen dem FSC Rheda und dem FC Kaunitz fand im Gastgeber einen verdienten 2:0-Sieger. Mit entsprechend unterschiedlichen Ansätzen gehen die Teams in den 2. Spieltag: der FSC mit dem Gastspiel beim SV Mesum und der FC Kaunitz daheim gegen den VfL Theesen. FC Kaunitz – VfL Theesen. „Wir wissen, dass wir uns steigern müssen“, gibt sich Levent Cayiroglu, Trainer des FC Kaunitz, nach der Auftaktniederlage selbstkritisch, betont aber gleichzeitig das Vertrauen in sein Aufgebot: „Wir haben unter unserem Niveau gespielt.“

Aus dem Pokalspiel-Highlight am Mittwoch gegen Drittligist SC Verl (0:6) kann Cayiroglu allerdings keine weiteren Erkenntnisse für den Vergleich mit dem VfL Theesen, der mit einem 2:2-Remis gegen den SC Herford gestartet ist, ziehen. „Das wird ein komplett anderes Spiel“, sieht der Coach sein Team vornehmlich vor der Aufgabe, weit mehr Torgefahr zu produzieren. Beim Spiel in Rheda gab es nur einen einzigen Torschuss zu notieren. Bitter für den FCK: Nach seiner Roten Karte aus dem Pokal-Spiel gegen Verl ist Abwehrchef und Kapitän Felix Frosch für vier Spiele gesperrt worden. SV Mesum – FSC Rheda. Christopher Hankemeier, Trainer des FSC Rheda, registrierte den Auftaktsieg gegen den Kreisrivalen aus Kaunitz erleichtert, schränkte aber direkt ein: „Wir wissen das einzuschätzen“, war der schwache Auftritt des FCK für den FSC-Coach „so nicht zu erwarten“.