FC Kaunitz jetzt sechs Punkte über dem Strich

Der FC Kaunitz (gelb-weiße Trikots) feiert einen wichtigen Sieg. – Foto: Marina Brüning

Verl-Kaunitz. Zuletzt fünf Mal in Folge hatte Eintracht Ahaus in der Fußball-Westfalenliga 1 nicht gewonnen – und auch der FC Kaunitz gewährte den Ahausern am Sonntagnachmittag nicht das Glücksgefühl nach drei Punkten. Im Aufsteiger-Duell setzte sich die Mannschaft von Trainer Levent Cayiroglu mit 1:0 (0:0) durch und vergrößerte ihren Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf jetzt sechs Punkte. Nach dem 2:0-Erfolg gegen den SVW Soest und dem 2:1-Sieg in Emsdetten war dies der dritte Kaunitzer Dreier in Serie – der erste Dreierpack dieser Saison.

Wie bereits beim Erfolg in Emsdetten markierte Fabio Kristkowitz den 1:0-Führungstreffer für den FCK. In der 66. Minute nutzte der robuste Stürmer ein Zuspiel von Gian-Manuel Pieper und schweißte die Kugel in Torjäger-Manier ein. Umso erfreulicher für die Kaunitzer Nummer neun, denn zehn Minuten zuvor hatte der Angreifer einen Foulelfmeter verschossen. „Das Tor war sehr schön und eine tolle Geschichte für uns“, freute sich Trainer Levent Cayiroglu.