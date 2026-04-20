FC Kaunitz gelingt die Revanche Lennart Brink und Gian Manuel Pieper treffen beim 6:3-Erfolg des Fußball-Westfalenligisten FC Kaunitz über den SV Mesum jeweils doppelt. von Dirk Heidemann · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Nicht nur von Tom Stickling (r.) gibt es am Sonntag Applaus für die Kaunitzer Doppel-Torschützen Lennart Brink (2. v. r.) und Gian Manuel Pieper (3. v. r.). Auch Trainer Levent Cayiroglu ist nach dem 6:3-Sieg seines FCK begeistert. – Foto: Jens Dünhölter

Verl-Kaunitz. Wenn der FC Kaunitz und der SV Mesum in der Fußball-Westfalenliga 1 aufeinandertreffen, dann ist Spektakel garantiert. Nach dem 7:2-Hinrundensieg der Mesumer revanchierte sich der FC Kaunitz am Sonntag, 19. April, mit einer 6:3 (2:1)-Retourkutsche. Für den FCK war es, den Kreispokalerfolg über Victoria Clarholz mit eingerechnet, der fünfte Sieg in Folge. „Das tut gut“, sagte FCK-Trainer Levent Cayiroglu, der mit seiner Mannschaft den nächsten großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machte. „In den letzten Wochen war es in erster Linie viel Kampf, jetzt zeigen wir auch spielerische Ansätze. Das war ein bisschen meine Hoffnung, die Jungs haben es toll durchgespielt. Aber ein bisschen Druck ist immer noch da. “ Dennis Martens brachte den FC Kaunitz mit einem direkt verwandelten Eckstoß (17.) in Führung, ehe Silas Hartkämper einen unnötigen Foulelfmeter an Dominic Schmidt verursachte, den Christopher Strotmann sicher zum 1:1 (23.) verwandelte. Wenig später nutzte Kevin Ostendorf einen Patzer der Hausherren zur 2:1-Gästeführung (31.). „Die ersten beiden Gegentore waren ein bisschen unglücklich. Der Elfmeter ist berechtigt, da stellen wir uns leider doof an. Und vor dem 1:2 schlagen wir ein Luftloch“, so Cayiroglu, der sich von der anschließenden Reaktion seiner Mannschaft allerdings angetan zeigte. „Hut ab vor den Jungs, wie die danach wieder zurückgekommen sind.“

Lennart Brink nutzte einen Fehler von Gästekeeper Hannes Schäperklaus und schob eine Hereingabe von Gian Manuel Pieper zum 2:2 (38.). Pieper selbst erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) mit einem feinen Schlenzer über Schäperklaus hinweg das 3:2. „Es war natürlich gut, dass wir das 3:2 noch vor der Halbzeit machen. Ich glaube, das hat uns in Gänze noch mal Sicherheit gegeben. Die Jungs haben dann gut weitergemacht und nach schönen Spielzügen die weiteren Tore erzielt“, so Levent Cayiroglu. Lennart Brink erhöhte mit seinem zweiten Treffer am Sonntagnachmittag auf 4:2 (51.), auch Pieper gelang mit dem 5:2 (54.) ein Doppelpack. „Ich freue mich auch persönlich für Gian Manuel Pieper, dass er heute zwei Tore gemacht und ein weiteres vorbereitet hat. Alles in allem war es eine runde Sache. Ich glaube, im Gesamtpaket wird uns das einfach ein tolles Gefühl für die nächsten Wochen geben“, sagte Cayiroglu, der noch das 6:2 durch Joel Kirsch nach einem uneigennützigen Querpass von Lennart Brink sah (63.).