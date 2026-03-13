FC Kaunitz gegen VfL Theesen: Das Duell der Aufsteiger

Während die Kaunitzer mit 19 Zählern auf einem Abstiegsplatz stehen, rangiert der VfL mit 21 Punkten auf Rang elf. „Klar zählt ein Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten doppelt, und wir werden alles tun, um die drei Punkte am Platz zu behalten. Aber wir haben noch elf weitere ganz wichtige Begegnungen vor uns“, erklärt FCK-Coach Levent Cayiroglu.

Engin Acar sagt trocken: „Es gibt auch für dieses Spiel nur drei Punkte. Aber natürlich möchten wir gewinnen, weil wir uns dann ein bisschen von Kaunitz absetzen können.“