FC Kaunitz gegen VfL Theesen: Das Duell der Aufsteiger

„Jedes Spiel ist wichtig“, sagt Theesens Trainer Engin Acar vor dem Duell mit dem FC Kaunitz. Beide Teams sind als Aufsteiger in die Westfalenligasaison gestartet und beide finden sich aktuell im unteren Tabellendrittel wieder.
Während die Kaunitzer mit 19 Zählern auf einem Abstiegsplatz stehen, rangiert der VfL mit 21 Punkten auf Rang elf. „Klar zählt ein Erfolg gegen einen direkten Konkurrenten doppelt, und wir werden alles tun, um die drei Punkte am Platz zu behalten. Aber wir haben noch elf weitere ganz wichtige Begegnungen vor uns“, erklärt FCK-Coach Levent Cayiroglu.
Engin Acar sagt trocken: „Es gibt auch für dieses Spiel nur drei Punkte. Aber natürlich möchten wir gewinnen, weil wir uns dann ein bisschen von Kaunitz absetzen können.“
Die Theesener, die zuletzt trotz der 1:2-Niederlage eine gute Leistung gegen Tabellenführer Kinderhaus gezeigt haben, sind für das Aufeinandertreffen mit dem FC Kaunitz top motiviert. Acar: „Wir hatten eine sehr gute Trainingswoche und man hat gemerkt, dass die Jungs heiß sind.“
Wenn der VfL es schafft, an die Leistung aus dem Kinderhaus-Spiel anzuknüpfen, dann stehen die Zeichen für das lang ersehnte Erfolgserlebnis ganz gut. Auch personell sieht es beim VfL gut aus. Das trifft allerdings auch auf den FCK zu, der lediglich auf Daniel Nadig verzichten muss.
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