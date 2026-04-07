FC Kaunitz feiert glücklichen 2:1-Sieg

Fabio Kristkowitz schoss den FC Kaunitz in Emsdetten mit 1:0 in Führung. – Foto: Jens Dünhölter

Mit einem Lächeln auf den Lippen ist der FC Kaunitz am Ostermontag nach dem glücklichen 2:1 (0:0)-Auswärtssieg beim SV Borussia Emsdetten zurück nach Ostwestfalen gefahren. „Es war kein leichtes Spiel. Aber das war auch nicht zu erwarten“, musste sich der Fußball-Westfalenligist vor 435 Zuschauern laut Trainer Levent Cayiroglu lange Zeit seiner Haut erwehren.

Schon nach 15 Minuten hätte Emsdetten 2:0 führen können. Doch ein von Leon Schmidt verursachter Foulelfmeter landete am Pfosten und die Hausherren vergaben zudem noch eine Großchance. Gleiches widerfuhr Joel Kirsch, dem in der 26. Minute „eine halbe Schuhgröße fehlte“ (Cayiroglu), um eine Hereingabe von Lennart Brink über die Linie zu drücken. Emsdetten traf noch einmal den Pfosten (33.) und FCK-Keeper Phil Schnathmann vereitelte eine weitere Großchance. „Das 0:0 zur Pause war für uns glücklich“, so Cayiroglu.

Ein Doppelschlag durch Fabio Kristkowitz (63.) und Lennart Brink (65.) sorgte für die 2:0-Führung. In der 72. Minute brachte der bereits gelbverwarnte Felix Frosch an der Grundlinie Vincent Schulte zu Fall und sah Gelb-Rot. Schulte rempelte beim Aufstehen Frosch – und flog mir Rot vom Platz. Aus dem anschließenden Freistoß resultierte das 2:1. „Und dann war noch einmal Rambazamba“, so Cayiroglu. Zwei Toren der Hausherren wurde wegen Abseits und Foulspiels die Anerkennung verweigert, so blieb es beim etwas schmeichelhaften Sieg des FCK.

FC Kaunitz: Schnathmann – Cord-Brüning, Maasjost, Frosch, Hartkämper – Schmidt, Martens (71. Blomberg) – Kirsch (63. Pieper), Sczepurek (90.+3 Mensendiek), Brink (82. Stickling) – Kristkowitz (85. Epke).

Tore: 0:1 Kristkowitz (63.), 0:2 Brink (65.), 1:2 Schmidt (73./Eigentor).