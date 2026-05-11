FC Kaunitz erkämpft sich einen Punkt

Fabio Kristkowitz (r.) und der FC Kaunitz spielen in Nottuln 0:0. – Foto: Jens Dünhölter

Verl-Kaunitz. Der FC Kaunitz ist auch im achten Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage geblieben und hat mit dem 0:0 bei Grün-Weiß Nottuln in der Fußball-Westfalenliga 1 einen weiteren großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Bei nur noch drei ausstehenden Saisonspielen beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz komfortable acht Punkte.

„Das 0:0 war zwar glücklich, aber wir haben uns das Remis auch erkämpft“, sagte FCK-Coach Levent Cayiroglu. Bei seinem Comeback nach zweimonatiger Verletzungspause aufgrund von Wadenproblemen, deren Ursache Rückenprobleme waren, war Torhüter Alexander Leier Garant für den Punkt.