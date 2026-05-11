FC Kaunitz erkämpft sich einen Punkt

Verl-Kaunitz. Der FC Kaunitz ist auch im achten Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage geblieben und hat mit dem 0:0 bei Grün-Weiß Nottuln in der Fußball-Westfalenliga 1 einen weiteren großen Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Bei nur noch drei ausstehenden Saisonspielen beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz komfortable acht Punkte.
„Das 0:0 war zwar glücklich, aber wir haben uns das Remis auch erkämpft“, sagte FCK-Coach Levent Cayiroglu. Bei seinem Comeback nach zweimonatiger Verletzungspause aufgrund von Wadenproblemen, deren Ursache Rückenprobleme waren, war Torhüter Alexander Leier Garant für den Punkt.
In der 15. Minute parierte er einen Kopfball, den alle schon im Netz gesehen hatten, und entschied in der 39. Minute ein Eins-gegen-eins-Duell für sich. Zudem traf Nottuln Pfosten (45.) und Latte (76.) des Kaunitzer Tores. „Wir sind auf einen wirklich guten Gegner getroffen, der sehr variabel und flexibel gespielt hat“, lobte Cayiroglu den Gastgeber.
Seine Mannschaft musste viel gegen den Ball arbeiten und schloss ihre Umschaltmomente nicht sauber genug ab. Fabio Kristkowitz, dessen Schuss geblockt wurde und somit nicht den Weg ins Tor fand (19.), sowie Lennart Brink (48.) hatten die besten Kaunitzer Chancen.
FC Kaunitz: Leier – Nunes Romano, Bürmann, Maasjost, Cord-Brüning – Stickling (66. Dingerdissen), Martens (78. Sczepurek) – Pieper (83. Mensendiek), Kirsch (66. Schmidt), Brink (83. Epke) – Kristkowitz.