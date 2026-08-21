FC Kaunitz bleibt nach Fehlstart ruhig – FSC Rheda gegen VfL Theesen

Kreis Gütersloh. Unterschiedlicher hätten der FSC Rheda und der FC Kaunitz kaum in die Saison der Fußball-Westfalenliga 1 starten können. Nach dem Auftaktsieg im Direktvergleich (2:0) legte das Team von Christopher Hankemeier beim SV Mesum den nächsten Dreier (3:2) nach, während der FCK auch das erste Heimspiel gegen den VfL Theesen in den Sand setzte (1:3). Nun gehen beide Teams in den dritten Spieltag der jungen Saison.
FSC Rheda – VfL Theesen. „Das wird gewiss die bis dato schwierigste Aufgabe“, begegnet FSC-Coach Christopher Hankemeier dem Gegner mit viel Respekt. Der von Timo Niermann gecoachte Gast ist mit einem Remis gegen den SC Herford (2:2) und dem Erfolg in Kaunitz ebenfalls vielversprechend gestartet und hat Hoffnungen auf eine sorgenfreiere Saison als zuletzt geweckt.
Mit Dennis Simic ist ein defensivstarker Routinier vom Oberligisten SC Verl U21 gekommen und steht für den Rhedaer Trainer zusammen mit Nico Bartling (Hankemeier: „Der ist für die Liga eigentlich zu stark“) für den offensichtlichen Aufschwung beim Gegner. „Aber wir sind vorbereitet“, glaubt Hankemeier an die Qualitäten seines Teams, das nahezu komplett fit ist.
SV Rödinghausen II – FC Kaunitz. Trotz des Fehlstarts seines Teams sieht Trainer Levent Cayiroglu keinen Grund zur Panik, auch wenn er „einen spielstarken und sehr dynamisch auftretenden Gegner erwartet: „Vor einem Jahr hatten wir zum selben Zeitpunkt einen Zähler, jetzt haben wir noch keinen“ relativiert der Coach die bisherige Ausbeute, ohne die Schwachstellen zu vergessen.
„Wir müssen bei Chancen des Gegners cleverer dagegenhalten und dürfen nicht so einfache Gegentreffer kassieren“, mahnt Cayiroglu mehr defensive Stabilität an. Mit Felix Frosch fehlt in den nächsten drei Spielen allerdings der Abwehrchef rotgesperrt. Cayiroglu: „Das macht es nicht einfacher.“