FC Kaunitz bleibt nach Fehlstart ruhig – FSC Rheda gegen VfL Theesen

Freut sich auf die nächste Aufgabe: Christopher Hankemeier, Coach des Fußball-Westfalenligisten FSC Rheda. – Foto: Jens Dünhölter

Kreis Gütersloh. Unterschiedlicher hätten der FSC Rheda und der FC Kaunitz kaum in die Saison der Fußball-Westfalenliga 1 starten können. Nach dem Auftaktsieg im Direktvergleich (2:0) legte das Team von Christopher Hankemeier beim SV Mesum den nächsten Dreier (3:2) nach, während der FCK auch das erste Heimspiel gegen den VfL Theesen in den Sand setzte (1:3). Nun gehen beide Teams in den dritten Spieltag der jungen Saison.

FSC Rheda – VfL Theesen. „Das wird gewiss die bis dato schwierigste Aufgabe“, begegnet FSC-Coach Christopher Hankemeier dem Gegner mit viel Respekt. Der von Timo Niermann gecoachte Gast ist mit einem Remis gegen den SC Herford (2:2) und dem Erfolg in Kaunitz ebenfalls vielversprechend gestartet und hat Hoffnungen auf eine sorgenfreiere Saison als zuletzt geweckt.