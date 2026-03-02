FC Kaunitz: Belohnung für eine intensive Winter-Vorbereitung Fußball-Westfalenligist FC Kaunitz zeigt sich gegenüber dem vergangenen Jahr spielerisch enorm verbessert und fertigt den SuS Neuenkirchen mit 4:0 ab. Nun sollen die Abstiegsplätze möglichst schnell verlassen werden. von Dirk Heidemann · Heute, 14:08 Uhr · 0 Leser

Sieht einen erfolgreichen Auftritt seines Teams: Levent Cayiroglu, Trainer des FC Kaunitz. – Foto: Philipp Bülter

Verl-Kaunitz. Mit der besten Heimleistung seit langem hat der FC Kaunitz an die Nicht-Abstiegsplätze der Fußball-Westfalenliga 1 angedockt. Im ersten Pflichtspiel des Jahres zeigte sich der Aufsteiger vor allem spielerisch enorm verbessert und watschte das ehemalige Spitzenteam des SuS Neuenkirchen 4:0 (1:0) ab. „Der Eindruck unserer guten Vorbereitung hat sich auf dem Platz bestätigt“, fiel FCK-Trainer Levent Cayiroglu ein dicker Stein vom Herzen. „Meine größte Sorge war, dass wir den Schwung und die gute Stimmung durch eine dummen Niederlage gleich wieder verlieren könnten. Das wäre der größte Killer gewesen. Aber wir haben uns für die letzten fünf, sechs Wochen, in denen wir gut gearbeitet haben, belohnt.“

Bis zur ersten Belohnung am Sonntagnachmittag sollte es allerdings ein wenig dauern. Nachdem Joel Kirsch (5.), Gian Manuel Pieper (11.) und Fabio Kristkowitz (20.) dicke Möglichkeiten ausgelassen hatten, sorgte ein von Felix Frosch verursachter Freistoß an der Strafraumgrenze plötzlich für mächtig viel Gefahr. Glück für die Kaunitzer, dass Joshua Roß den Standard (32.) nur an den rechten Pfosten schoss. In der Nachspielzeit war es dann Kristkowitz, der nach Zuspiel von Kirsch das 1:0 (45.+1) markierte. Kirsch erhöhte nach einer Ecke von Dennis Martens mit einem Kopfball in den rechten Torwinkel auf 2:0 (56.). „Die beiden Tore haben wir zu psychologisch wichtigen Zeitpunkten gemacht. Danach hatten wir das Spiel unter Kontrolle“, so Cayiroglu, der angesichts der Leistungsdichte im Kader lange über der Aufstellung gebrütet hatte. „Noch am Sonntagmorgen habe ich den Zettel wieder zerknüllt.“