FC Kastrioti Stukenbrock: Zwei Neuzugänge mit Oberliga-Erfahrung

Haxhibeqiri (3. von links) und Jevric (2. von rechts) laufen künftig für Kastrioti auf. – Foto: FC Kastrioti Stukenbrock

Der Paderborner A-Ligist FC Kastrioti Stukenbrock wird nach der knapp verpassten Aufstiegsrelegation einen erneuten Anlauf starten, in den überkreislichen Fußball zurückzukehren. Dafür wurde nun zwei hochkarätige Neuzugänge bekanntgegeben. Vom Westfalenligisten SC Peckeloh kommt der Oberliga-erfahrene David Haxhibeqiri (25). Mit Ardian Jevric (39), der zuletzt den B-Ligisten TuS Sennelager trainiert hat, schnürt ein Ex-Regionalliga-Akteur nochmal die Fußballschuhe.

Jevric schnupperte in ganz jungen Jahren Profi-Luft beim SC Paderborn 07 mit zwei Kurzeinsätzen in der 2. Bundesliga. Für die ganz große Karriere reichte es nicht und er wurde für viele Jahre ein Gesicht des SV Lippstadt 08 (2011-17), mit dem er aus der Westfalenliga in die Regionalliga durchmarschierte und an die 200 Pflichtspiele auf gehobenem Niveau absolvierte. Zuletzt hatte er sich bei seinem Jugendverein TuS Sennelager in der Kreisliga B engagiert und die Fußballschuhe eigentlich zur Seite gelegt. Doch man soll niemals nie sagen. "Wenn ich nochmal als Spieler angreife, dann nur für diesen Verein", so Jevric.

Haxhibeqiri befindet sich im besten Fußballalter und tritt vorerst etwas kürzer. Ausgebildet beim SC Verl stieg er mit der U21 aus der Landesliga in die Oberliga auf und verbuchte in der Spielzeit 2024/25 21 Einsätze im westfälischen Amateuroberhaus. Im vergangenen Sommer ging es zum Westfalenligisten SC Peckeloh, bei dem er nur zu zehn Einsätzen kam. Bei Kastrioti trifft er auf alte Verler Weggefährten wie Agon Beqiri (25) und Leon Morina (23). Überhaupt bestand bereits eine enge Bindung zu vielen aus der Mannschaft und dem Verein, weswegen der Transfer zustande kam.