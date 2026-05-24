FC Karben verlängert mit Maik Zinnecker

Der FC Karben setzt auch in der kommenden Saison auf Kontinuität an der Seitenlinie und verlängert die Zusammenarbeit mit Trainer Maik Zinnecker um ein weiteres Jahr. Der Verein zeigt sich sehr zufrieden mit der bisherigen Arbeit des Trainers und möchte den eingeschlagenen Weg gemeinsam weiter vorantreiben.

Besonders die Entwicklung junger Talente steht weiterhin im Mittelpunkt des Konzepts. Beim FC Karben sollen junge Spieler aus der Jugend die Möglichkeit erhalten, sich in der Gruppenliga auf hohem Niveau weiterzuentwickeln. „Maik Zinnecker steht für die Jugend und für eine nachhaltige Entwicklung im Verein“, heißt es aus dem Vereinsumfeld.



Neu im Trainerteam wird künftig Carsten Borngräber als Co-Trainer mitwirken. Borngräber und Zinnecker arbeiteten bereits erfolgreich im Jugendbereich zusammen und ergänzten sich dort hervorragend. Diese erfolgreiche Zusammenarbeit soll nun auch im Seniorenbereich fortgesetzt werden.





Der Verein sieht in der Verpflichtung des neuen Trainerduos ein wichtiges Signal für die Mannschaft und die zukünftige Ausrichtung. Man ist überzeugt davon, in der kommenden Saison eine gute Rolle spielen zu können und möglicherweise den nächsten sportlichen Schritt zu machen. Zudem hofft der FC Karben, durch das neue Trainergespann weitere Spieler für die sportliche Herausforderung begeistern zu können.



Ein besonderer Dank gilt dem scheidenden Co-Trainer und Spieler Marius Troll. Troll kehrt zu seinem Heimatverein nach Bornheim zurück und möchte dort gemeinsam mit alten Weggefährten den Fußball wieder etwas entspannter genießen. Der FC Karben bedankt sich ausdrücklich für seinen Einsatz und die geleistete Arbeit in den vergangenen Jahren und wünscht ihm sportlich wie privat alles Gute.