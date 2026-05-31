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FC Karben lädt zur Mitgliederversammlung ein
von red · Heute, 16:08 Uhr · 0 Leser
– Foto: Christian Diebel
Der FC Karben e. V. lädt seine Mitglieder zur 12. ordentlichen Mitgliederversammlung ein. Die Versammlung findet am Sonntag, 21. Juni 2026, um 11 Uhr auf der Tribüne des Günter-Reutzel-Sportfeldes statt.
Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Berichte des Vorstandes, des Jugendleiters und des Schatzmeisters, die Aussprache zu den jeweiligen Berichten, der Bericht der Kassenprüfer sowie die Entlastung des Vorstandes. Außerdem wird eine Protokollführerin oder ein Protokollführer gewählt.
Anträge zur Mitgliederversammlung müssen bis zum 7. Juni 2026 schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. Eingeladen hat der 1. Vorsitzende Frank Lindner.