FC Karben lädt zur Mitgliederversammlung ein

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Berichte des Vorstandes, des Jugendleiters und des Schatzmeisters, die Aussprache zu den jeweiligen Berichten, der Bericht der Kassenprüfer sowie die Entlastung des Vorstandes. Außerdem wird eine Protokollführerin oder ein Protokollführer gewählt.

Anträge zur Mitgliederversammlung müssen bis zum 7. Juni 2026 schriftlich beim Vorstand eingereicht werden. Eingeladen hat der 1. Vorsitzende Frank Lindner.