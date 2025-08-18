Fc Kandil siegt hochverdient gegen den Aufstiegsfavoriten!

FC Kandil feiert 4:1-Heimsieg gegen die SG Mettlach-Merzig
Der FC Kandil bleibt in der Erfolgsspur und setzte sich am Sonntag auf der Hermann-Röchling-Höhe mit 4:1 (1:1) gegen die favorisierte SG Mettlach-Merzig durch. Damit untermauert der Aufsteiger eindrucksvoll, dass er in der Verbandsliga Süd-West angekommen ist – und springt nach drei Spieltagen dank des besseren Torverhältnisses vor der SG Körprich-Bilsdorf und dem SV Friedrichweiler sogar auf Platz 1 der Tabelle.
Kandil erwischte einen Traumstart: Bereits in der 3. Minute brachte Millat Simsek sein Team nach mehreren guten Chancen früh in Führung. In der Folge kontrollierte der FC Kandil das Geschehen und hätte die Führung bis zur Halbzeit sogar ausbauen können. Doch die Gäste blieben gefährlich und kamen in der 33. Minute nach einem Standard zum Ausgleich – ein zunächst geblockter Ball landete im Nachschuss im Tor. Während die erste halbe Stunde klar Kandil gehörte, übernahm die SG Mettlach-Merzig in den letzten 15 Minuten der ersten Hälfte mehr Kontrolle. Mit dem 1:1 ging es in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel war Kandil jedoch die klar bestimmende Mannschaft. Erneut war es Millat Simsek, der sein Team mit einem sehenswerten Distanzschuss aus 18 Metern in der 48. Minute wieder in Führung brachte. In der 53. Minute folgte dann der nächste Höhepunkt: Nach einer starken Kombination über Simsek und Youness Ilakie erzielte Gordon La Quatra sein erstes Ligator für den FC Kandil – 3:1!
Die Gastgeber blieben auch danach am Drücker und hätten das Ergebnis sogar noch deutlicher gestalten können. Tim Jung hatte gleich zwei hundertprozentige Torchancen, Jeremy Pahl eine weitere, die allesamt nur knapp ungenutzt blieben. In der 88. Minute sorgte schließlich Hussein Esfand Yari nach seiner Einwechslung für den 4:1-Endstand.
Ein Schlüssel zum Erfolg war auch die Qualität von der Bank: Spieler wie Tim Jung, Jeremy Pahl, Hussein Esfand Yari und Ahmet Aslan brachten frische Impulse. Dabei wurde deutlich, dass Kandil in der Breite hervorragend aufgestellt ist – die eingewechselten Spieler hätten ebenso von Beginn an spielen können, ohne dass sich die Qualität im Team spürbar unterschieden hätte.
Mit diesem Sieg gegen die SG Mettlach-Merzig, die von vielen Mannschaften der Liga als Favorit auf den Aufstieg gehandelt wird, beweist der FC Kandil, dass er nicht nur mithalten, sondern auch gegen Top-Teams dominieren kann.