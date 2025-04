Fc Kandil momentan nicht aufzuhalten!

Mit aktuell neun Punkten Vorsprung bei noch sechs ausstehenden Partien steht Kandil an der Tabellenspitze und hat den Titelgewinn fest im Blick. Doch trotz der hervorragenden Ausgangslage mahnt Trainer Lokman Sahin zur Vorsicht: „Es sind noch 18 Punkte zu vergeben, und keines der verbleibenden Teams wird uns etwas schenken. Ich möchte zum jetzigen Zeitpunkt nichts von der Meisterschaft hören – erst, wenn es auch offiziell ist.“

Der FC Kandil marschiert mit großen Schritten in Richtung Titelgewinn. In der Rückrunde der Landesliga Süd ist das Team derzeit nicht zu bremsen – neun Spiele, neun Siege. Ein Ausrufezeichen setzte die Mannschaft zuletzt mit einem beeindruckenden 5:0-Erfolg gegen den direkten Verfolger Walpershofen.

Ein weiterer Garant für den Erfolg ist Torjäger Steffen Mahnert. Mit bislang 24 Treffern befindet sich der Angreifer in absoluter Topform. Doch Mahnert stellt klar: „Ohne die Jungs hinter mir wäre es schwer, Tore zu erzielen. Sie liefern mir eine Vorlage nach der anderen – das ist Mannschaftsfußball.“

Am Ostermontag steht für den FC Kandil das nächste Topspiel an: Auswärts beim neuen Tabellenzweiten Friedrichsthal könnte ein weiterer großer Schritt in Richtung Meisterschaft gelingen. Ein Sieg dort würde die Vorentscheidung bringen.

Der FC Kandil bedankt sich bei seinen Fans für die großartige Unterstützung und freut sich auf zahlreiche Anhänger beim Spitzenspiel in Friedrichsthal. Gemeinsam soll der Traum von der Meisterschaft Wirklichkeit werden.