FC Kandern verschläft Anfangsphase gegen TuS Efringen-Kirchen

Über den entscheidenden Faktor bei der 1:4-Heimniederlage des FC Kandern gegen den TuS Efringen-Kirchen herrschte Einigkeit zwischen den Trainern. „Wir haben die Anfangsphase verpennt, nach 18 Minuten war das Spiel mit 0:3 schon entschieden“, sagte FC-Spielertrainer Tim Großklaus. Gästetrainer Bernd Krebs bestätigte: „Die erste halbe Stunde des Spiels war entscheidend. Kandern hat keinen Zugriff aufs Spiel bekommen, und wir hatten eine sehr gute Chancenverwertung.“

Bereits in der zehnten Minute erzielte Robert Konrad das 1:0 für die Gäste – ausgerechnet Konrad, der wegen seiner Knieprobleme eigentlich nicht spielen wollte, sich aber überreden ließ, nachdem sich Lasse Rudolph im Donnerstagstraining verletzt hatte. Dank Konrads Einsatz konnten die Efringer die organisatorischen Schwierigkeiten meistern, ohne Spieler aus der zweiten Mannschaft abziehen zu müssen (die Reserve spielte zeitgleich und gewann das Kreisliga-B-Spiel bei Bosporus FC Friedlingen mit 4:1).