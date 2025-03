FC Kandern überrascht den Spitzenreiter SV Weil II

In der Fußball-Kreisliga West landet der FC Steinen-Höllstein einen 3:0-Auswärtssieg beim Aufsteiger Lörrach-Stetten II. In der Oststaffel führen Bad Säckingen und Laufenburg II ihre starke Entwicklung fort.

Am Wochenende wurde in der Kreisliga A der vor der Winterpause ausgefallene 15. Spieltag größtenteils nachgeholt. In der Weststaffel ließ der FC Kandern mit dem 3:2-Heimsieg über Spitzenreiter Weil II aufhorchen.

"Ich denke, wir haben Weil überrascht, weil wir von Anfang an ins Pressing gegangen sind", erklärte Tim Großklaus, der Spielertrainer des FC Kandern. Bereits in der sechsten Minute eroberte Mischa Hofer den Ball und spielte ihn ins Zentrum, wo Marlon Denz vollendete. Nach einem langen Ball von Tim Leisinger erhöhte Großklaus auf 2:0. "Danach war aber Weil am Drücker", musste der Spielertrainer einräumen. Der Tabellenführer verkürzte noch vor der Pause auf 1:2 und konnte in der 54. Minute vom Elfmeterpunkt ausgleichen.