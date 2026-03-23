FC Kandern setzt mit 8:1-Sieg ein dickes Ausrufezeichen

Sonderlob vom Trainer: Verteidiger Bennet Dietel stach beim Kanderner Kantersieg hervor. | Archivfoto: Gerd Gründl

In der Weststaffel stand der SV Eichsel, nach dem Rückzug des TuS Maulburg das Schlusslicht des Klassements, vor einer großen Überraschung: Die Mannschaft von Kai Asal hatte im Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten SV Schopfheim eine 3:1-Pausenführung herausgespielt. Die Voraussetzungen waren alles andere als optimal, zum Beispiel musste sich mangels Torhütern der Feldspieler Julian Rach zwischen die Pfosten stellen. Asal konnte seiner Mannschaft aber vermitteln, dass sie nichts zu verlieren hätte und befreit aufspielen könne. "Das ist in der ersten Halbzeit sehr gut aufgegangen", so Asal.

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