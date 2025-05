FC Kandern holt Tim Scholten

Der FC Kandern kann seinen ersten Neuzugang zur kommenden Saison bekannt geben. Aus der A-Jugend des SV Weil wechselt Tim Scholten in die Au. Dies teilte der A-Kreisligist mit. Scholten war bereits bis zur C-Jugend für den FCK aktiv, bevor er sämtliche Jugendabteilungen des SV Weil durchlief. Der 17-Jährige sei in der Defensive variabel einsetzbar und werde die Elf von Trainer Tim Großklaus auf Anhieb verstärken, sind die Kanderner überzeugt. "Wir freuen uns sehr, dass Tim sich für eine Rückkehr in die Au entschieden hat. Er ist definitiv eine Verstärkung für unsere Defensive“, betont FCK-Sportchef Luca Kern.