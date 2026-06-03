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FC Kandern holt Joshua Zoutendijk
von PM/BZ · Heute, 12:34 Uhr · 0 Leser
Rückkehrer Joshua Zoutendijk (links) und Luca Kern, Vorstand Sport beim FC Kandern | Foto: Verein
Der FC Kandern hat seinen zweiten Neuzugang für die kommende Saison bekannt gegeben. Nach Torwart Felix Sahner wird auch Joshua Zoutendijk zum A-Kreisligisten zurückkehren. "Mit seiner Erfahrung, seinem Einsatzwillen und seiner Qualität im Mittelfeld wird er unser Team verstärken", teilte der FCK mit. Der 25-Jährige war bereits bis 2021 in der Au aktiv, ehe es ihn zum Landesligisten VfR Bad Bellingen zog. Seit 2023 spielt Zoutendijk für die SG Nollingen-Degerfelden, wo er in der Kreisliga B zu den Stammkräften zählt (60 Spiele, 16 Tore, 19 Vorlagen).