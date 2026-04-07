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FC Kandern belohnt sich für Kampfgeist +++ Neuer Coach ist fix
Im Abstiegskampf der Fußball-Kreisliga A West holt der FC Kandern einen wichtigen Sieg. Der SV Schopfheim bleibt dem Spitzenreiter auf den Fersen und forciert die Planungen für die neue Runde.
Es war keine leichte Aufgabe für Benjamin Trenkle. Eigentlich hatte der 39-Jährige in der Rückrunde als Cotrainer von Tim Großklaus beim FC Kandern fungieren sollen. Doch nachdem der Verein die Zusammenarbeit mit Großklaus nicht über diese Saison hinaus fortführen wollte und der Spielertrainer infolgedessen zurückgetreten war, rückte Trenkle in den Posten des Cheftrainers auf. Die Aufgabe erledigt er hervorragend. „Es ist ihm gelungen, eine Einheit zu formen und den Kampfgeist der Mannschaft zu wecken“, erklärte Luca Kern vom FCK-Vorstand.